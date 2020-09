Em meio aos impactos da pandemia do novo coronavírus sobre o mercado segurador, a Bradesco Auto/RE aposta em preços competitivos e ações em estímulo ao setor. O produto Auto Correntista oferece benefícios, serviços exclusivos e condições diferenciadas a clientes do banco Bradesco.

Entre os principais atrativos, estão descontos na contratação, parcelamento em até 10 vezes sem juros e outras vantagens, como o desconto na franquia para serviços realizados nas oficinas indicadas pelo Bradesco Auto Center (BAC). O produto é destinado aos clientes dos segmentos Classic, Exclusive, Prime e Private, principalmente para veículos de passeio e pick-ups. “Nosso objetivo é atender as demandas dos consumidores e ampliar o acesso da população ao seguro auto. Com o auto correntista, aproveitamos a capilaridade da presença do banco pelo país para oferecer serviços customizados”, afirma Eduardo Menezes, superintendente de produtos da companhia.

Clientes Classic têm 5% de desconto na contratação do seguro e podem parcelar em até 10 vezes sem juros no débito em conta corrente ou no cartão de crédito. Os segurados contam, ainda, com seis meses de cobertura pelo valor de 0km, sem custo adicional, além de desconto de 25% na franquia para reparos realizados na rede de oficinas indicadas pelo BAC entre outros benefícios.

Correntistas Exclusive contam com 7% de desconto na contratação, com as mesmas opções de parcelamento e 27% de desconto na franquia para reparos realizados nas oficinas indicadas pelo BAC, nove meses de cobertura pelo valor de 0km, sem custo adicional.

Clientes Prime e Private dispõem, ainda, de carro reserva por 15 dias sem custo adicional, 10% de desconto na contratação e 30% de desconto na franquia em reparos feitos em oficinas indicadas pelo BAC. Outras vantagens desse tipo de contratação são as coberturas pelo valor de 0km por 12 meses, acréscimo de 50% na Cobertura de RCF (Danos Corporais) e mais os serviços de Reparo Rápido e Super Martelinho, sem custo adicional, assistência residencial entre outros.

Os benefícios exclusivos são válidos somente para seguros individuais, de Pessoa Física, para carros dos tipos passeio, picape leve e pesada, esportivo, além de motos, enquadrados no produto Bradesco Seguro Auto Correntista.

