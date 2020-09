As três primeiras etapas do “Conexão Futuro Seguro”, ciclo de eventos organizados em parceria pela Fenacor, ENS e os Sincors, serão disponibilizadas para os profissionais e empresas do Mato Grosso, Bahia e Minas Gerais, respectivamente, nos dias 22, 23 e 24 de setembro. Cada encontro será exclusivo para corretores de seguros, pessoas físicas ou jurídicas (que poderão inscrever os seus funcionários) associados ao Sindicato local. Todos terão acesso a novas soluções, benefícios e ferramentas, além de oportunidades para aumentar o seu resultado.

Além disso, serão apresentadas palestras, oferecidas pela ENS, com especialistas que irão esclarecer dúvidas sobre os temas mais relevantes para o corretor de seguros neste momento.

O presidente da Fenacor, Armando Vergilio, explica que o intuito é levar informação, conhecimento e novas oportunidades para o corretor. Nesse contexto, haverá palestra sobre o cenário atual, como foco no novo comportamento do consumidor e na nova realidade para que a categoria possa “se conectar com a nova ordem já estabelecida”.

Um dos assuntos em destaque será a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), tema relevante pois muitos corretores de seguros, principalmente donos de pequenas empresas, ainda demonstram dúvidas sobre a abrangência dessa lei e se terão que cumprir todos os dispositivos estabelecidos.

Outra grande novidade, que representa uma excelente oportunidade para o corretor aumentar o seu resultado, será o curso preparado pela ENS para a formação do agente autônomo de investimento. “Temos uma força de vendas enorme. São 52 mil corretoras que englobam mais de 300 mil pessoas na ponta da venda, sem contar o relacionamento com o cliente. A Selic está abaixo de 2% e 900 mil novas pessoas físicas estão investindo na Bolsa de Valores. Há, então, a oportunidade para abertura de novo horizonte para corretores de seguros”, diz Vergilio.

O evento abordará ainda a importância da certificação digital como ferramenta que também poderá, inclusive, contribuir para o corretor aumentar a sua receita mensal.

Foi incluída ainda na grade de programação uma palestra ministrada pelo especialista Valter Police, intitulada “Como transformar-se em um planejador financeiro”, tema complementar à atuação do corretor de seguros como agente autônomo de investimento. A boa notícia é que todos os inscritos no ciclo de eventos terão direito a inscrição gratuita no curso AAI preparatório para o Exame da ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias), para atuar como Agente Autônomo de Investimentos, uma das profissões que mais crescem no Brasil. É necessária a aprovação nesse exame, que garante o credenciamento na Associação.

Vergilio explica que serão realizados, em média, três eventos por semana, sempre das 17 às 19:30, um horário mais adequado para a participação da categoria. No total serão 22 etapas de setembro a novembro. A última, no dia 12 de novembro, será a “Conexão Futuro Seguro Brasil”, aberto a corretores associados de todos os Sindicatos.

Os eventos estaduais terão como outra atração a realização de sorteios de produtos de alto valor agregado. No evento nacional será sorteada “uma grande surpresa”. Mas atenção: somente terão direito a receber o prêmio os corretores que estiverem participando do evento no momento do sorteio.

N.F.

Revista Apólice