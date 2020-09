Neste ano a Azul Seguros aprimorou o aviso de sinistro online para terceiros envolvidos em eventos com segurados da companhia. Para trazer ainda mais facilidade para o processo, que antes era registrado no site por meio do corretor de seguros, a companhia passa a gerar um login e senha automáticos para acesso à área restrita do site, encaminhados via e-mail ao terceiro, após a abertura do aviso de sinistro. Depois de realizar o acesso, a pessoa pode enviar documentos online e acompanhar o sinistro.

O diretor-executivo da empresa, Gilmar Pires, explica que a mudança traz agilidade para o processo. “Antes, apenas o corretor e o segurando tinham a funcionalidade de abertura de aviso de sinistro pelo portal. Agora, com o número do sinistro aberto em mãos, o terceiro passa a ter acesso sem precisar de um cadastro prévio, além de poder enviar documentos pela plataforma e abrir aviso”.

O executivo acrescenta ainda que a seguradora está em busca de soluções tecnológicas que tragam praticidade para os seus clientes. “Nosso principal objetivo é levar agilidade e facilidades para todos os nossos processos”, explica Pires. “Assim, estudamos constantemente novidades para clientes e, nesse caso, para terceiros em casos de sinistros”, finaliza.

Para realizar o acesso, basta entrar no site da Azul, clicar em Login e opção Terceiro. Outro caminho indicado é no menu Resolva Aqui, seguido de Sinistro, também no site da companhia.

N.F.

Revista Apólice