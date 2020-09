A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) observou os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), realizada pelo IBGE, e constatou que o grupo de serviços prestados às famílias sofreu mais intensamente com os efeitos da pandemia que os demais serviços ofertados a empresas ou a outras atividades econômicas:

Variação % no trimestre móvel contra mesmo período do ano anterior

Enquanto a receita total dos serviços apresentou queda de 15,9% no 2º trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, os serviços prestados às famílias registraram queda de 57,9% pela mesma métrica.

Quando a arrecadação de seguros (excluindo DPVAT) em produtos voltados à Pessoa Física (o mais próximo do conceito de família, usado na PMS do IBGE) e Pessoa Jurídica é desagregada, a entidade observou um comportamento totalmente condizente com essa realidade: a arrecadação de seguros PF caiu abruptamente como consequência da pandemia enquanto os seguros voltados à PJ não chegaram sequer a sofrer retração no período. Enquanto a arrecadação dos seguros PF apresentou queda de 17,5% no 2º trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, os seguros PJ registraram crescimento de 25,3% pela mesma métrica. Os dados são da Susep.

Arrecadação Nominal do Setor Segurador, sem Saúde e DPVAT (variação % no trimestre móvel contra mesmo período do ano anterior)

É importante ressaltar que a ideia de usar a PMS nessa análise é mostrar como a demanda das famílias, isto é, das pessoas físicas, foi mais afetada que a demanda de outros agentes na economia e que isso também pode ser observado nos dados do setor segurador. Essa análise independe do conceito que se faz do seguro como sendo ou não um serviço.

Ainda assim, é interessante notar que a receita dos seguros voltados às pessoas físicas caiu menos intensamente que os serviços voltados às famílias na Pesquisa e que os seguros voltados às empresas apresentaram crescimento no período enquanto os serviços que geralmente são consumidos por companhias apresentaram queda. Tratam-se de mais indicações da resiliência do seguro e de um aumento da procura por proteção por parte da sociedade e das empresas.

