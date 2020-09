A Aon lançou uma metodologia voltada ao bem-estar empresarial para países da América Latina.

Por meio da solução consultiva do Wellbeing e do aplicativo Well One da companhia, as empresas poderão oferecer a seus colaboradores treinamento digital individual e a capacidade de se conectar virtualmente com colegas, compartilhando seu progresso e influenciando comportamentos saudáveis, aumentando a motivação. Esse lançamento reforça o comprometimento da organização ao investir em soluções para transformar a cultura de saúde nas organizações, bem como promover e fortalecer o atendimento preventivo.

“Nossa consultoria em bem-estar corporativo busca promover e fortalecer uma cultura de autocuidado e saúde preventiva nas organizações, em seus colaboradores e seus familiares, estabelecendo um ambiente saudável, por meio da identificação, análise e gestão oportunas dos fatores dos riscos da população”, explica Alejandro Galizia, CEO da corretora para Commercial Risk, Health, Retirement and Data & Analytics para a América Latina.

Violetta Ostafin, CEO de Health Solutions da companhia para a América Latina, comenta que as organizações reconhecem que a saúde não é apenas física. “Na verdade, é uma combinação de fatores emocionais, sociais e financeiros que podem afetar o bem-estar de um indivíduo. Com isso em mente, desenvolvemos nossa solução consultiva de Wellbeing e a ferramenta Well One, plataforma que ajuda a ver a saúde de uma perspectiva 360 graus para a empresa e seus colaboradores. O aplicativo aborda esse desafio, principalmente educando e apoiando o bem-estar financeiro e o estilo de vida das pessoas, para ajudar a mudar não apenas o que pensam, mas o que fazem”, completa.

“O Well One será um aliado tecnológico das organizações na gestão do bem-estar dos colaboradores, com informações claras e baseadas na análise de dados inteligentes e acessíveis em um só lugar. Os colaboradores receberão um treinamento digital individual para utilização e há também a possibilidade de se conectarem virtualmente com colegas para compartilhar o progresso e obter reconhecimento, o que ajuda a influenciar comportamentos saudáveis e aumentar a motivação dentro das empresas”, destaca Marcelo Homburger, CEO da empresa.

“Well One é uma plataforma digital que reúne diversas estratégias para influenciar positivamente a mudança de comportamento dos indivíduos, buscando uma melhora significativa do bem-estar e influenciando os resultados das organizações”, disse Paulo Jorge Cardoso, vice-presidente executivo de Health & Retirement Solutions da corretora. “Os dados anônimos e agregados recebidos pela plataforma, aliados ao poder de análise da Aon, permitirão uma compreensão mais profunda do que empregadores e seus colaboradores precisam para prosperar, promovendo uma mudança de comportamento saudável e sustentável, além de ajudar a reduzir ainda mais os riscos, promover a saúde, gerenciar custos e aumentar o desempenho”, finaliza.

“Os dados recebidos na ferramenta serão agregados anonimamente, uma vez que esses dados e somados à capacidade de análise de dados da corretora, permitirão que empregadores e funcionários tenham uma mudança para um estilo de vida saudável, o que ajuda a reduzir riscos, gerenciar custos e aumentar a produtividade”, finaliza.

O lançamento foi anunciado na manhã de quarta-feira, 23 de setembro, na “Experiência Wellbeing by Aon”, evento online com a participação dos principais executivos da companhia e, também, de Sofia Esteves, fundadora e presidente do Conselho Grupo Cia de Talentos, que apresentou um panorama sobre as tendências de bem-estar no ambiente corporativo.

“As empresas estão priorizando a preocupação com a saúde e o bem-estar dos colaboradores, que agora é primordial. Fomos obrigados, com a pandemia, a trabalhar de casa, e mais horas que no escritório. Toda a liderança das organizações está muito atenta ao equilíbrio dos funcionários e a como dar assistência. Nunca vivemos um momento de tanta solidariedade, humanização do olhar para o outro. A habilidade de se adaptar rapidamente e ter da empatia são grandes trunfos hoje no mercado”, destacou Sofia.

N.F.

Revista Apólice