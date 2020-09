A Affix Administradora de Benefícios anunciou parceria com a operadora Santa Filomena Saúde, na cidade de Rio Claro, Interior de São Paulo. A parceira contempla os planos de saúde coletivos por adesão com o melhor custo benefício, que poderão ser adquiridos a partir deste mês pela população rio-clarense.

Para o sócio-fundador e CEO da Affix, Pedro Rezende, firmar parceria com a operadora reforça a estratégia de estar presente em todas as localidades do país, nas grandes capitais e nas médias e pequenas cidades. “A tradição em saúde do Grupo aliado à qualidade de atendimento e tecnologia oferecidos pela operadora nos deixam confiantes de que estamos no caminho certo para uma longa e próspera parceria”, afirma. “A união de trabalho das duas empresas oferece ainda garantia de um atendimento de qualidade, abrindo novas e promissoras oportunidades de trabalho para todo canal de vendas, corretores e corretoras da região”, complementa o executivo.

“Firmar parceria com a Affix vai permitir nossa expansão na cidade de Rio Claro, levando nossos serviços a um número maior de pessoas. Associamos nossos esforços e competências, a expertise comercial da administradora e a nossa capacidade de atender e oferecer diversos serviços, desde o consultório, exames laboratoriais e de imagem até internações e cirurgias”, disse o diretor geral do Grupo Santa Filomena, Lafayette Parreira Duarte.

A partir de primeiro de setembro, a população rio-clarense poderá adquirir o plano de saúde coletivo por adesão oferecido pela Affix em parceria com a operadora. Os corretores da região poderão atender e explicar os benefícios e amplitude dos serviços oferecidos por meio das ferramentas tecnológicas da administradora.

N.F.

