A Wiz Soluções e o Banco BMG se uniram para construir uma operação de venda de seguros nos canais do banco. A parceria se dará por meio da aquisição de 40% da CMG, corretora do banco, e prevê alavancar a distribuição dos produtos já comercializados, como o seguro prestamista, além de agregar novas proteções, previdência privada e consórcio com condições competitivas e proposta de valor atraente para os clientes. As inovações trazidas pela parceria estarão disponíveis nos canais digitais, correspondentes bancários e lojas help!. Além de ampliação no portfólio de benefícios, as empresas têm como objetivo ajudar na difusão da cultura de venda de seguros.

Para Heverton Peixoto, CEO da Wiz, a parceria é celebrada com grande entusiasmo pelo grupo por aliar a expertise da companhia em alavancar vendas de produtos de seguridades em canais de terceiros com a capilaridade e alto potencial das transações do Banco. “Estamos honrados em nos unirmos com uma das instituições mais relevantes no cenário de crédito pessoa física no Brasil e que tem a inovação no seu DNA. A forte expansão das lojas help! e a liderança do segmento de cartão de crédito consignado mostram a capacidade de execução e o foco em resultados do BMG, o que só torna mais promissora essa parceria”.

Segundo Ana Karina Bortoni Dias, CEO do BMG, a escolha da Wiz como parceira faz parte de um movimento de transformação pelo qual o banco passa nos últimos meses, acelerando a modernização e oferta de seus serviços e produtos. “Estamos sempre focando nossos esforços no cliente, tornando o ecossistema do BMG cada vez mais completo. Com a novidade, o banco se torna mais ágil e inovador, proporcionando melhores experiências e entregas para nossos públicos”.

Além da fatia já acordada entre as empresas, há a opção para aquisição de 9% adicionais pela Wiz em 2024. A exploração comercial para venda de produtos de seguridade nos balcões do BMG será realizada exclusivamente pela CMG pelo prazo de 20 anos. Segundo o acordo, a Wiz indicará o diretor presidente e diretor de Marketing e Tecnologia. Já a corretora, indicará o diretor comercial da Companhia (CMG).

A companhia irá atuar em diferentes frentes de vendas, no meio presencial, no ambiente digital ou de forma remota, gerando valor ao ecossistema do Banco com fortalecimento do negócio de seguridade e adoção de um modelo de oferta qualificada em todos os canais, apoiado por estratégias de engajamento das forças comerciais. Especificamente no canal digital, a intenção é fortalecer a presença de seguridade entre os clientes digitais do BMG, aplicando a expertise de outras operações bancassurance com atuação da Wiz.

Para a Wiz, o negócio será um importante vetor de diversificação da atuação. “Com essa transação, adicionamos um dos mais importantes bancos brasileiros ao rol de operações com a presença Wiz, onde visualizamos expressivos ganhos futuros, assim como realizado em outras operações de bancassurance que atuamos. Entendemos que esse é nosso core de atuação e onde podemos agregar valor, além de manter sinergia com todas as estruturas já existentes na companhia, alinhado com a visão de crescimento do nosso conglomerado”, afirma Peixoto. “A transação é mais um sinal de que estamos abertos a boas oportunidades”, finaliza o executivo.

N.F.

Revista Apólice