A Minuto Seguros acabou de realizar um estudo com base na lista divulgada pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) com os carros mais vendidos no Brasil em julho.

Pela primeira vez em cinco anos, o Onix, da Chevrolet, não ocupa a liderança do ranking dos carros mais vendidos do Brasil. O novo dono da posição é o T-Cross, da Volkswagen, que somou 10.211 unidades comercializadas no mês de julho, quase 500 a mais do que o segundo colocado e ex-líder da lista. Inclusive, os novos proprietários do primeiro colocado T-Cross também têm motivos para ficarem animados, já que houve redução no preço médio do seguro entre as capitais cotadas: queda de 11% para o público masculino e de 13,6% para o feminino. Com isso, eles pagam, em média, R$ 2.549, enquanto elas desembolsam R$ 2.019.

Apesar de ter caído para a segunda colocação em julho, o Onix registrou queda no valor médio do seguro para os homens. Em julho, a média das cotações ficou em R$ 1.677, 14% menor do que os R$ 1.949 de junho. Já para as mulheres o preço médio se manteve estável: R$ 1.486, o que significa uma elevação de apenas R$ 7 em comparação com o levantamento realizado no mês anterior.

Após figurar por três meses consecutivos na segunda posição no ranking dos mais vendidos, o HB20 ficou com o terceiro posto da lista. Com relação ao preço médio do seguro do modelo da Hyundai, também houve redução para o perfil masculino. Em julho, o valor para eles ficou em R$ 1.677, o que significou queda de 7,5% em relação a junho. Já para o perfil feminino, a cotação média foi de R$ 1.381, que apesar de ter representado uma elevação de 4,9%, também foi o menor valor para elas dentre todos os veículos do Top 10.

Sem KA no Top 10, Tracker e Onix Plus têm queda de até 21,3% no preço médio do seguro

No ranking dos veículos mais vendidos do Brasil, chamou a atenção a saída do Ford KA do Top 10. Já quem retornou para as primeiras colocações foi o Onix Plus, que registrou queda no preço do seguro para os públicos feminino e masculino. No que diz respeito às mulheres, a redução foi de 21,3% entre as capitais cotadas, já que o valor passou de R$ 1.956, cotados em junho, para os R$ 1.538 levantados em julho. Para os homens, o valor ficou em R$ 1.927, cerca de 17,6% mais barato do que no mês anterior.

Quarto colocado no ranking, o Tracker foi mais um modelo da Chevrolet a registrar queda no preço médio do seguro para homens e mulheres. Para eles, a redução foi de 21,3%, enquanto para elas, 7,6%. Levando em consideração apenas o valor para a cidade de São Paulo, a queda foi ainda mais acentuada para o público masculino: 25%. Em julho, a cotação para a capital paulista ficou em R$ 2.120 para este perfil.

Após ficar de fora do Top 10 em maio e retornar apenas na décima colocação em junho, o Compass teve um crescimento impactante em julho, com a sexta posição alcançada. Modelo mais caro presente no ranking, o SUV registrou uma elevação no preço médio do seguro para as mulheres: 4,4%. Em contrapartida, houve queda de 6,2% para o público masculino. Ficou com o modelo da Jeep, pelo segundo mês consecutivo, o posto de seguro mais caro entre os mais vendidos para homens e mulheres: R$ 3.741 e R$ 3.446, respectivamente.

Único representante da Fiat no ranking, o Argo retorna ao Top 10 na sétima colocação após ficar de fora no mês de junho. Com relação ao preço médio do seguro, o modelo da montadora italiana registrou alta de 11,6% para as mulheres e redução de 2,5% para os homens. Algo semelhante aconteceu com o Gol, que teve queda de cerca de 14% para o público masculino e uma leve elevação, de R$ 20, para o público feminino.

Na oitava posição, o outro modelo da Jeep presente no ranking registrou quedas consideráveis no preço médio do seguro para os homens, a exemplo do Tracker e do Onix Plus. Para eles, o valor ficou em R$ 2.363, uma redução de 19,7% em relação ao registrado em junho. Destaque para a capital paulista, onde o preço ficou 18,2% mais barato para o público masculino no mês de julho. Para as mulheres também houve redução no valor médio entre as capitais cotadas: cerca de 5%.

Quem fecha a lista dos mais vendidos é o Renault Kwid, que manteve o posto do modelo com o seguro mais barato para os homens dentro do Top 10, já que o valor médio cotado em julho foi de R$ 1.617, o que também resultou em uma queda de 6,4% em relação ao levantamento realizado em junho. Já para as mulheres houve elevação de 6,8%.

Análise do preço do seguro dos mais vendidos

O preço médio do seguro de todos os 10 veículos da lista entre as capitais cotadas em julho foi de R$ 2.163 para os homens, cerca de 13,6% menor do que o registrado em maio. Para as mulheres, considerando este quesito, o valor médio foi de R$ 1.892 e representou uma redução de 4,2% em comparação ao mês anterior.

O valor médio do seguro mais barato para o público masculino, em julho, ficou com o Renault Kwid. No levantamento realizado, os homens pagam R$ 1.617. Enquanto isso, o posto de valor médio do seguro mais alto ficou com o Compass: R$ 3.741. Para as mulheres, o menor preço médio do seguro registrado em julho foi o do HB20: R$ 1.381. O mais caro foi, assim como para o público masculino, o Compass: R$ 3.446.

Para realizar o estudo, a corretora considerou como perfil um condutor homem e uma condutora mulher, de 35 anos, ambos casados. Foram avaliados os preços dos seguros em cinco capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Maceió (AL) e Campo Grande (MS).

Quem paga menos pelo seguro?

Dentro destes perfis mencionados, o preço do seguro para o Kwid é o que apresenta a menor diferença entre as capitais cotadas para homens. O valor mais alto está no Rio de Janeiro, com R$ 1.922, e o menor em Florianópolis, por R$ 1.358, uma distância de R$ 564. No contraponto de diferença de valores, ainda citando o público masculino, o Compass é o que possui a maior diferença entre estados: R$ 3.828. A mais alta no Rio de Janeiro, R$ 6.290, e a menor em Maceió, com R$ 2.462. Para os homens, Campo Grande é a cidade com seguro mais barato: cinco dos dez carros. Nos seguros com valores mais altos, o Rio de Janeiro é a cidade que detém os maiores preços: dez dos dez veículos. Florianópolis registrou o menor preço entre todos os modelos cotados no perfil masculino: R$ 1.358 para o Kwid. O preço médio do seguro para homens, em São Paulo, para os 10 carros mais vendidos é de R$ 2.167. Já no Rio de Janeiro, o valor é de R$ 3.131.

Agora, falando no perfil feminino, o Onix Plus é o que apresenta a menor diferença entre as capitais cotadas, com uma diferença de R$ 838, do valor mais alto, que está no Rio de Janeiro, com R$ 2.087, para o mais baixo, que está em Campo Grande, com R$ 1.249. Em outra comparação, o Compass ficou com a maior distância de valores: R$ 3.562. A maior no Rio de Janeiro, com R$ 6.004, e a menor em Maceió, com R$ 2.442. No âmbito do público feminino, Florianópolis, Maceió e Campo Grande dividem o posto de cidade com o seguro mais barato: três dos dez carros cada uma. Já os valores maiores estão concentrados no Rio de Janeiro: todos os dez veículos cujo seguro tem maior preço ficam na capital carioca. O menor valor entre todos os modelos e capitais cotados no perfil feminino ficou com Florianópolis: R$ 959. O preço médio do seguro em São Paulo, para as mulheres, ficou em R$ 1.764 e no Rio de Janeiro, R$ 2.987.

Detalhes da cotação

Capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Maceió (AL) e Campo Grande (MS).

Seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine, Sulamerica e Zurich.

Perfil: Homem e mulher, 35 anos, casado(a).

Plano: Cobertura de terceiros de R$ 100 mil.

*As cotações utilizadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis cotados com as seguradoras.

