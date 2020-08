A União dos Corretores de Seguros (UCS) realiza no dia 18 de agosto, a partir das 19hrs, seu 5º Trocando Ideias Online, que abordará oportunidades em seguro de crédito, seguro garantia e trará dicas de marketing para os corretores de seguros se desenvolverem nestas e outras carteiras.

O presidente da entidade, Ezaqueu Bueno, explica que com a retomada do mercado pós pandemia os corretores devem se preparar para as muitas oportunidades de negócios. “É importante conhecer outros ramos de seguros e novas técnicas de trabalho para que possamos sair à frente”, afirma.

Para apresentar os temas, foram convidados três especialistas: Edmur de Almeida, coordenador da Comissão de Crédito, Garantia e Fiança do Sincor-SP, que falará sobre as oportunidades em garantia; Philip Krinker, integrante da mesma Comissão, que lançou este ano o livro “Introdução ao Seguro de Crédito no Brasil”, apresentará as possibilidades de negócios no segmento; e Kleber de Paula, fundador do Cliente Agente, vai debater sobre marketing como uma ferramenta que facilita a vida do corretor que deseja inovar.

“São várias oportunidades de seguros com a retomada econômica, temos um grande déficit em infraestrutura, assim como em várias áreas. Recentemente saiu o marco do saneamento que deve trazer muitos investimentos, principalmente da iniciativa privada, e abrir muita oportunidade em seguro garantia, assim como em outros. Importante o corretor se capacitar para aproveitar esses negócios”, afirma Almeida.

“O corretor tem muitos clientes pessoas jurídicas e pode, neste momento de pandemia, ajudar seu cliente, que é uma empresa, a vender mais e com mais segurança. O seguro de crédito cobre as vendas a prazo contra a inadimplência, e neste momento de incertezas muitas empresas precisam vender mas têm medo de não receber e o seguro é uma ótima ferramenta para garantir que as vendas serão honradas”, explica Krinker.

“O marketing digital é um meio. A conexão com os clientes não se dará sem a adesão às novas tecnologias”, completa de Paula.

Para participar, basta se inscrever gratuitamente pelo email [email protected] ou pelo whatsapp (11) 99921-7549 para receber o link do encontro.

