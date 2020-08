A Tokio Marine demonstrou a força e a resiliência da companhia no Brasil com os resultados alcançados no primeiro semestre de 2020. Entre janeiro e junho, a seguradora registrou R$ 3,08 bilhões em Prêmios Emitidos, contra R$ 2,76 bilhões no mesmo período do ano passado. Isso representa um crescimento de 11,6%, um número expressivo diante dos impactos da enorme crise sanitária enfrentada pelo mundo devido ao coronavírus. Segundo a Susep, no mesmo período, o mercado no qual a empresa atua (sem Previdência, Capitalização e Saúde), apresentou uma pequena queda de 0,5%.

O bom desempenho pode ser atribuído ao Plano de Continuidade de Negócios (PCN) da companhia, que desde março possibilitou a operação remota da organização com os mesmos índices de produção. O PCN foi implementado com o objetivo de preservar a saúde de colaboradores, clientes e parceiros, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e dos órgãos governamentais.

“Desde o anúncio de pandemia de covid-19, nossa prioridade foi manter a saúde do time e dos nossos corretores e assessorias, bem como a adaptar as atividades ao distanciamento social para mantermos a geração de negócios e a prestação de serviços aos clientes. O resultado do semestre mostra que, graças a infraestrutura de tecnologia da seguradora e a cooperação de todas as equipes, conseguimos vencer este grande desafio”, afirma o presidente da companhia, José Adalberto Ferrara.

A empresa adotou uma série de ações para os segmentos de Massificados e Produtos Pessoa Jurídica, a fim de flexibilizar os processos e facilitar o dia a dia dos parceiros e segurados. Uma das mais importantes foi a indenização sobre os sinistros de Vida decorrentes da contaminação pelo coronavírus. Além disso, a seguradora intensificou a oferta de serviços digitais, como a realização de inspeções remotas e vistorias online em caso de sinistros. “Um fato incontestável que a pandemia evidenciou é que a tecnologia é uma grande aliada do corretor na expansão dos negócios, uma vez que os conceitos de espaço e limite territorial não existem mais”, complementa Ferrara.

Entre as conquistas da companhia no primeiro semestre, um dos destaques também foi o atingimento da marca de 2 milhões de veículos segurados na carteira de Automóvel. São 100 mil carros a mais do que a frota segurada de 2019 e o dobro da frota de seis anos atrás, fruto da adoção de uma estratégia de diversificação do portfólio. Atualmente, a seguradora tem 10,2% de market share e a terceira maior frota protegida do mercado.

Ferrara tem boas perspectivas para o fechamento do ano de 2020, apesar do cenário completamente atípico. “Eu tenho certeza de que sairemos diferentes e mais fortalecidos dessa situação, social e economicamente falando. Este momento vai passar e posso garantir que a seguradora continuará investindo no Brasil e oferecendo soluções de excelência que protejam a vida e o patrimônio das pessoas e empresas”, conclui o executivo.

N.F.

Revista Apólice