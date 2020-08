A THB Brasil, empresa especializada em Gestão de Riscos, Consultoria de Benefícios e Corretagem de Seguros e Resseguros, apresentou Edson Pierezan como novo gerente de Specialty da companhia na região sul do Brasil.

O executivo possui mais de 20 anos de experiência no atendimento e prospecção de grandes contas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com conhecimento na condução e gestão de riscos e seguros. Na empresa, Pierezan pretende desenvolver questões do seguro agrícola, aumentar a carteira de clientes e transformar a organização em referência deste segmento no sul do País.

“A empresa é uma referência pela sua capacidade de auxiliar diversas organizações e vem ao encontro do meu propósito, que é cada vez melhorar mais a gestão de riscos das companhias de forma ética, ágil e inteligente”, diz Pierezan.

N.F.

Revista Apólice