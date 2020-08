A Superintendência de Seguros Privados (Susep) promoverá no dia 18 de agosto, a partir das 11hrs, um webinar sobre a simplificação do mercado de seguros de danos massificados. O objetivo do evento é apresentar as propostas da consulta pública sobre o tema, que está aberta até o dia 09 de setembro.

A flexibilização da regulação de seguros massificados irá conferir maior simplicidade e clareza para os produtos, sempre com a preocupação de aumento de transparência para o consumidor. A proposta revoga, total ou parcialmente, outros 10 atos normativos, em geral com regras mais prescritivas e não consolidadas.

A iniciativa está alinhada com os seguintes objetivos estratégicos da autarquia: “Simplificar a regulação dos mercados” e “Ambiente favorável ao desenvolvimento de um mercado competitivo, transparente, inovador e com maior cobertura”.

O evento contará com a participação da superintendente Solange Vieira, do diretor Rafael Scherre e da Coordenadora Geral da área Mariana Arozo. As inscrições para acompanhar a transmissão ao vivo já estão abertas e são limitadas. Os interessados podem se inscrever neste link.

N.F.

