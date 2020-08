EXCLUSIVO – A SulAmérica e a Qualicorp, empresas parceiras desde 1997, realizaram ontem, 11 de agosto, uma live para apresentar o novo portfólio de planos de saúde coletivos por adesão, com novidades para ajudar o corretor a vender mais. A transmissão ao vivo foi mediada pela jornalista Viviane Medeiros e contou com a participação de Bruno Blatt, CEO da Qualicorp; Elton Carluci, vice-presidente Comercial, de Inovação e Novos Negócios da Qualicorp; Raquel Giglio, vice-presidente de Saúde e Odonto da SulAmérica; e Juliano Tomazela, head técnico de Saúde e Odonto da SulAmérica.

Na primeira parte da live, os representantes das companhias anunciaram que os produtos passaram por uma reformulação em seus preços e estão oferecendo desconto. Agora, quem adquirir o plano individual, irá pagar o preço da tabela, que teve seus valores reduzidos. Já o beneficiário que optar por contratar um plano familiar, ou seja, com mais de uma vida, terá mais 9% de desconto por pessoa do valor tabelado. Além disso, das dez regiões que eram tarifadas, agora são 23, cada uma com uma com um preço específico.

Segundo Raquel, essa demanda surgiu a partir do corretor. “A pandemia acelerou a proximidade com nossos clientes, corretores, prestadores de serviços e todo o público. A seguradora irá completar 125 anos em dezembro e não cansamos de inovar, e esse lançamento visa o foco total em apoiar a jornada de cuidado do beneficiário. Pensando em nossos consumidores e parceiros de venda, investimos em melhorias no aplicativo e passamos a oferecer o serviço de telemedicina para poder entregar tudo isso”.

De acordo com Tomazela, a SulAmérica investiu nessa novidade para poder penetrar em áreas onde não tem tanta representatividade. “É hora dos corretores esquecerem o velho portfólio. Isso é mais do que um novo plano, é um novo conceito de produto para a saúde suplementar. Além desse lançamento inovador, muitos outros ainda virão neste ano. Queremos investir em preços mais competitivos e também ampliar a nossa Linha Direto, que em breve atenderá um número maior de brasileiros”.

Para Carluci, o lançamento irá representar um marco para as duas organizações e uma das vantagens dos novos produtos é o ineditismo. “É um momento importante para todos nós e queremos ajudar o maior número de pessoas possíveis durante a pandemia. Por isso, além de toda essa reformulação, fechamos uma parceria com odonto: o corretor vende o plano de saúde e a Qualicorp paga o odontológico para que o beneficiário seja 100% atendido. Também iremos ampliar a campanha Cyber Bônus para todo o Brasil em breve, visando que o corretor possa ganhar uma bonificação de até R$ 2.000 por vida vendida”.

Blatt afirma que essas ações têm como objetivo aproximar o corretor do ‘novo Jeito Quali de Ser’, oferecendo todo o apoio das equipes comerciais das quatro regionais. “Mesmo com a quarentena ninguém ficou parado. Esse projeto vem sido discutido faz tempo, e não poderíamos encontrar momento melhor para divulga-lo. Temos nos aproximado de entidades para entender quais são as novas necessidades do consumidor. Quero deixar registrado o meu agradecimento à SulAmérica, que acreditou e investiu junto com a gente nesse novo modelo de negócio”.

Na segunda parte da live, o convidado especial Flávio Augusto da Silva, fundador da empresa Wise Up e proprietário do Orlando City Soccer Club, falou um pouco sobre empreendedorismo para incentivar os corretores a continuar vendendo e se reinventarem durante a crise. “Eu comecei na área de vendas, então entendo exatamente pelo o que todos vocês passam. Trabalhando como vendedor eu descobri um mundo de novas possibilidades, e quem entra nesse mercado achando que só irá ouvir sim está muito enganado. Não tenha medo e nem sinta-se culpado por estar oferecendo a solução que a sociedade neste momento. Aproveite que nessa pandemia o olhar das pessoas foi despertado para a importância de cuidar da saúde e venda esses novos produtos. É a sua oportunidade de se destacar e conquistar clientes”.

Nicole Fraga

Revista Apólice