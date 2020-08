As inscrições para o programa de estágio da SulAmérica já estão abertas e vão até o dia 18 de agosto. São 35 vagas para universitários com formatura prevista entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022, nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo. Como medida para preservar a saúde, o bem-estar e a segurança de todos durante a pandemia, a companhia realizará todas as etapas do processo seletivo de forma online, incluindo as entrevistas. Além disso, o estágio, que terá início a partir de setembro, deve seguir temporariamente o modelo de trabalho remoto.

Há vagas para os cursos de graduação em Administração de Empresas, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia de Produção, Estatística, Matemática, Ciências Atuariais, Comunicação Social e TI, porém estudantes de outras áreas também podem se inscrever. O programa tem duração de dois anos e oferece benefícios como bolsa-auxílio, seguro saúde, vale-refeição, vale-transporte, Gympass e seguro de vida para acidentes pessoais, além de diversas ações de desenvolvimento e de reconhecimento, como o Estagiário Nota 10, que prevê aumento no valor da bolsa para aqueles que excederem as expectativas.

“Procuramos desenvolver ao máximo o programa de estágio para aprimorar tanto as habilidades profissionais quanto comportamentais dos participantes. Para a seguradora é uma satisfação fazer parte da história profissional de jovens talentos em início de carreira”, afirma Patrícia Coimbra, vice-presidente de Capital Humano, Administrativo e Sustentabilidade da empresa. A última edição do processo seletivo contou com cerca de 25 mil inscrições.

Para se inscrever, basta entrar no site, cadastrar o currículo e aguardar os processos de seleção.

N.F.

