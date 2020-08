Florianópolis foi a capital escolhida para o lançamento do Programa de Atenção Primária à Saúde (APS) da Bradesco Saúde e Mediservice. A estratégia tem objetivo de oferecer o cuidado integrado aos 30 mil beneficiários da região, buscando a prevenção de doenças, promoção à saúde e melhores desfechos clínicos nos tratamentos. Na capital catarinense, a seguradora conta com a parceria da Clínica APS, coordenada pela Qualirede. Na última terça-feira, dia 04/08, o Programa APS foi lançado oficialmente em uma live para corretores, médicos e gestores de RH de clientes convidados, contando com a participação da diretoria das companhias.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o atendimento primário é capaz de resolver 80% das demandas por cuidados de saúde, além de reduzir em 17% as internações e em 29% a procura por serviços de urgência e emergência. “Ao oferecer atendimento primário, com médico de família, o programa incentiva o engajamento de nossos beneficiários para um cuidado prolongado em diferentes fases da vida, criando vínculo com a equipe especializada. Ao longo do tempo, essa relação mais próxima entre médico e paciente poderá ser notada por meio de resultados dos indicadores de acompanhamento à saúde e melhores desfechos clínicos”, ressalta o diretor-gerente da Bradesco Saúde, Flávio Bitter.

Como funciona o APS

A Qualirede foi a primeira prestadora selecionada a integrar a estratégia APS da seguradora. Vale lembrar que a APS possui como atributos essenciais o acesso ao atendimento em saúde, é o primeiro vínculo entre o beneficiário e a equipe de saúde. É a porta de entrada para os cuidados em saúde, sejam eles preventivos ou reabilitadores. A partir do momento em que a pessoa se insere nesta modalidade de cuidado, ela é acompanhada ao longo de sua vida, assim como explica o diretor de Mercado da Qualirede, André Machado Júnior. “Em serviços de APS, todos os aspectos de saúde são avaliados continuamente e com acompanhamento de profissionais. Isso acontece porque a linha de cuidado não acaba com o término da consulta, há um monitoramento do cuidado das pessoas. Por fim, o atributo da coordenação de cuidado, onde a equipe de APS se relaciona com os demais níveis de atenção à saúde para que a ida aos especialistas seja adequadamente coordenada pela equipe”, explica o diretor.

Nas Clínicas de APS da Qualirede todo atendimento é pautado tendo a pessoa no centro do cuidado. “Nas nossas Clínicas, o beneficiário é atendido pela equipe de saúde da família. Esses profissionais possuem formação específica para atuarem em atenção primária, com alta resolutividade das demandas clínicas, e são eles que irão avaliar se o caso demanda a realização de exames, de alguma medicação ou se tem necessidade de encaminhamento para qualquer outro tratamento necessário”, relata Júnior. Além disso, a Clínica de APS trabalha com concierge de saúde, profissional que efetua todo o acompanhamento do percurso do cuidado, garantindo suporte e fazendo o elo entre a equipe e os beneficiários.

Vantagens e estratégia de crescimento

Outras vantagens são a disponibilidade da teleorientação com equipe da clínica formada por médicos e enfermeiros e o uso do prontuário eletrônico, que garante a integração dos dados dos pacientes, facilitando no atendimento e no diagnóstico mais eficaz. “Todas as informações ficam armazenadas para futuras consultas, oferecendo praticidade aos nossos beneficiários e informações relevantes à equipe médica da clínica”, explica o superintendente executivo da Bradesco Saúde, Dr. Paulo Prado Júnior.

A estratégia do grupo é expandir o programa para outros estados do país, como São Paulo, Bahia e Minas Gerais. “Esse modelo assistencial é um dos direcionadores estratégicos das companhias e, por isso, buscamos prestadores que oferecem serviços de APS com profissionais capacitados para um acompanhamento longitudinal, que deverão coordenar o cuidado dos nossos beneficiários dentro da nossa rede referenciada”, conclui Bitter.

N.F.

Revista Apólice