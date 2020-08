Fernando Leibel, diretor executivo da Sompo Saúde, é o convidado do Programa Seguro, que vai ao ar no domingo, dia 23 de agosto, às 20h30, na TV Gazeta. Na entrevista concedida a Bóris Ber, o executivo abordou a relevância do seguro saúde e as recentes mudanças implementadas na companhia para gerar mais oportunidades de negócios para os corretores de seguros, bem como para aumentar o market share e levar produtos de qualidade a mais empresas.

“Estamos muito bem posicionados em termos de preço, regras de aceitação e comissionamento ao corretor de seguros. Tudo isso aumenta significativamente a competitividade de nossos planos em termos de venda. Além disso, estão previstas novas campanhas para gerar ainda mais oportunidades de negócios para os corretores de seguros”, destaca Leibel. “Outro ponto é que a saúde suplementar tem cumprido um papel fundamental nesses tempos de pandemia, já que viabiliza o acesso dos beneficiários a um atendimento qualificado. Além disso, o aumento na procura de pequenas e médias empresas pelos nossos produtos também mostra que a percepção da importância do serviço aumentou para o segurado e beneficiários”, conclui o executivo.

Leibel também fala um pouco de sua carreira até assumir a diretoria executiva da Sompo Saúde, em março deste ano. O executivo é médico intensivista e atua há mais de 30 anos na gestão de empresas do segmento de Saúde. Conta com ampla experiência na gestão de Planos de Saúde e Redes Hospitalares, integração de operações de empresas em processos de fusões, desenvolvimento e implementação de produtos, sistemas de Business Inteligence (BI), protocolos e precificação e planos de saúde.

