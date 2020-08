As alterações socioeconômicas do Brasil vêm criando alternativas de negócios no segmento de seguros, no que tange também os ramos de garantia. Para a Rede Lojacorr, nesses momentos são criadas novas oportunidades de emprego e renda, e até mesmo aperfeiçoados produtos e soluções para atender uma demanda iminente.

O Seguro Garantia, que é uma solução que visa garantir o cumprimento das obrigações assumidas pelo agente tomador perante o segurado, vem recebendo atenção das companhias por ser um ramo procurado em tempos de crise financeira junto às corporações. Além disso, a publicação do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, sobre a aprovação da substituição dos depósitos recursais na esfera trabalhista, flexibilizou as oportunidades do produto.

A Pottencial Seguradora afirma que a decisão afetou positivamente o mercado de seguros e vem impulsionando a procura pelas garantias recursais e judiciais nos últimos meses. A medida, que se aplica apenas para a esfera trabalhista, tem também impulsionado as demais esferas judicias nas substituições das cauções em dinheiro pelo seguro garantia. Pensando nas facilidades para o cliente, a empresa disponibilizou em seus canais a opção de emissão automática do Depósito Recursal e Depósito Recursal Substituição, sendo uma excelente ferramenta para as empresas levantarem seus caixas.

De acordo com Henrique Géo Machado, head de Seguro Garantia da seguradora, a companhia está divulgando amplamente o produto para todos os corretores e mercado, além de treinamentos sobre a fluxo operacional e técnicas de abordagem ao cliente. “O seguro garantia possui como características básicas: custo atrativo, quando comparado a outras formas de caução, e não utilização dos limites de crédito nas instituições bancárias. Sendo assim, o seguro é uma excelente opção por estes motivos e agora, mais do que nunca, pela possibilidade de levantamento de caixa com as substituições das garantias judicias. Já temos alguns cases em que os tomadores conseguiram levantar grandes quantias bloqueadas em juízo por apólices de seguro garantia”, explica o executivo.

O cenário econômico atual coloca em evidência a necessidade de as empresas buscarem alternativas mais eficientes e menos onerosas a suas atividades, de modo a potencializar os ganhos e manter suas atividades e, especialmente, a saúde financeira das companhias. Nesse cenário, o seguro garantia emerge como a solução mais completa, pois além de preservar a efetividade dos negócios garantidos é a forma de garantia menos onerosa para as empresas. É o que compartilha Roque de Holanda Melo, vice-Presidente da Junto Seguros. Segundo ele, a organização tem buscado, de forma incessante, implementar novas ferramentas e melhorias, com o objetivo de entregar aos clientes e parceiros as melhores soluções de negócios, aliando agilidade, segurança e eficiência na plataforma digital que, inclusive, permite emissões diretas por parte dos clientes.

A empresa, atenta aos movimentos que possam impactar o mercado, informa também que o seguro garantia pode ser adquirido por empresa de qualquer porte, não havendo qualquer restrição nesse sentido. Entretanto, quanto mais robusta for a capacidade financeira da companhia, maior será o limite de crédito obtido, bem como melhores serão as condições de negócio. “Essa estabilidade do seguro garantia em meio ao momento instável pelo qual atravessamos se deve, sobretudo, à diversidade de produtos, que acabam equilibrando a ‘balança’ e mantém o otimismo para o segmento. A título de exemplo, enquanto esperamos uma sensível diminuição na procura por garantias tradicionais, o mesmo não ocorre com as garantias judiciais que, inclusive, estão sendo ainda mais procuradas em face das recentes e positivas decisões sobre o tema, criando, até mesmo, novas oportunidades como a possibilidade de substituição de dinheiro por seguro garantia judicial”, esclarece Melo.

N.F.

Revista Apólice