Não é possível prever quando algum acidente irá acontecer, mas é possível se prevenir. Uma forma de se precaver é contratando um seguro. Pensando no público da terceira idade, a corretora de seguros Bancorbrás oferece, dentro do seguro residencial, o serviço de check-up para idosos. Uma inspeção de segurança a fim de identificar os locais e as condições de risco da residência.

Segundo Luiz Carlos Gama Pinto, diretor executivo da corretora, a vistoria é realizada por um profissional indicado pela seguradora, que além do mapeamento de riscos, também aponta as mudanças a serem feitas em cada cômodo para maior segurança dos idosos, como instalação de barras de apoio, iluminação adequada, tapetes antiderrapantes e reparos nas irregularidades do piso. “Quanto mais a idade aumenta, mais o cuidado com quem amamos precisa aumentar também, e uma casa segura é aquela adaptada para evitar acidentes”, afirma o executivo.

Para acionar o serviço, basta o segurado entrar em contato com a Central de Atendimento 24 horas e agendar a visita do técnico. Mais informações basta acessar o site ou ligar para 0800 7070 020.

N.F.

Revista Apólice