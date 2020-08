EXCLUSIVO – Desde o surgimento da covid-19, uma série de mudanças estão sendo implementadas ao redor do mundo. Para evitar aglomerações e a disseminação do vírus, a suspensão por tempo indeterminado de treinamentos presenciais foi necessária diante da recomendação de isolamento social emitida pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Por conta disso, diversas organizações tiveram que se adaptar para minimizar o prejuízo no plano de capacitação e treinamento programado para este ano.

Algumas seguradoras decidiram investir em treinamentos e cursos online para ajudar seus parceiros e colaboradores a se qualificarem nesses tempos em que grande parte deles estão mais dentro de casa.

A Capemisa Seguradora implementou no ano passado uma Gerência de Desenvolvimento e Treinamento para preparar e sensibilizar seus corretores parceiros e oferece uma programação com o objetivo de capacitá-los para essa atuação repaginada que o ‘novo normal’ exige. Além disso, a companhia contratou consultoria especializada em desenvolvimento humano e organizacional, que estruturou discussões temáticas como ‘Prospecção durante e pós-pandemia de covid-10’, ‘Como participar de reuniões online’ e outros assuntos. “O período de quarentena traz oportunidades para que a força de vendas possa revisitar estratégias e adequá-las. Encontros virtuais, por exemplo, vieram para ficar. Executivos de contas e gerentes das 29 sucursais estão participando de turmas remotas com corretores, cujo objetivo é a troca de experiências por meio de um bate papo a respeito dos materiais e vídeos elaborados pela consultoria”, afirma Fabio Lessa, diretor comercial da empresa.

Os corretores associados à Icatu Seguros têm acesso a uma plataforma digital de treinamento e capacitação chamada Educatu. Nela são mais de 30 cursos online e gratuitos, que acabaram sendo mais acessados neste período de isolamento social. Os cursos oferecem certificação e acesso a escolas de negócios reconhecidas nacional e internacionalmente, como a FGV, o Ibmec e a ENS. Durante a pandemia, a companhia também lançou um modelo de treinamento ao vivo, o Educatu Live, com informações sobre produtos e técnicas de vendas. Segundo Alexandre Vilardi, vice-presidente Corporativo da seguradora, “neste momento em que o corretor precisa estar ainda mais próximo do cliente, mesmo que de forma remota, essas informações podem fazer muita diferença em um trabalho que está se tornando cada vez mais consultivo. Somente através da capacitação os profissionais irão entender e atender às necessidades de cada pessoa, família e empresa”.

Antes mesmo da pandemia a AIG já realizava treinamentos frequentemente, e desde março eles estão sendo oferecidos semanalmente através da plataforma AIG Lab no formato de aulas virtuais ao vivo. Durante as palestras com executivos da seguradora e especialistas do mercado, são abordados diversos assuntos, tais como detalhamento de coberturas, discussão de casos de sinistro, aceitação e apetite de risco, demandas e oportunidades para diferentes produtos etc. De acordo com Rodrigo Valadares, líder da área Comercial da companhia, “a empresa decidiu investir em um formato mais dinâmico, com agenda prévia de encontros, compartilhamento de conteúdo e certificados de participação para que os corretores e colaboradores possam ser cada vez mais reconhecidos e valorizados por seus clientes”.

Na Chubb, foram criados os programas Chubb Digital e o Resenha Chubb. Com propostas complementares, o primeiro tem foco no aprofundamento dos conhecimentos técnicos de produtos e diferenciais oferecidos pela companhia, com enfoque segmentado para empresas de variados setores de atuação e porte. Nesse caso, o conteúdo é desenvolvido e apresentado pelos especialistas da seguradora através de transmissões ao vivo. Já o segundo tem por objetivo municiar o corretor de informações mais abrangentes, como perspectivas para o cenário econômico, mudanças legais e novas regulamentações que afetam a gestão de riscos das corporações. “Para se diferenciar é preciso ir além. Ser capaz de avaliar não apenas uma demanda de um cliente ou prospect, mas também o cenário no qual a empresa ou a pessoa está inserida é o que gera o encantamento necessário para manter um segurado por muitos anos em sua carteira”, diz Rodrigo Albuquerque, diretor comercial do Canal Corretor Brasil na companhia.

Na Omint, através da plataforma Omint Infinity Learn, estão sendo oferecidos treinamentos para os corretores parceiros com temas que começam abordando o panorama do mercado de seguros, necessidades, aplicabilidades, aspectos legais, processo de vendas, comissionamento, sistema, cotação e proposta, além de apresentarem os novos produtos oferecidos pela seguradora. Para Cícero Barreto, diretor Comercial e de Marketing da companhia, “um profissional bem treinado, com bom conhecimento dos produtos e serviços e que adota o papel de consultor é capaz de promover uma venda bem feita, demonstrando a importância do seguro de vida como ferramenta estratégica para suas finanças pessoais”.

A Argo Seguros tem reunido corretores e colaboradores através de webinars, focados em alguns assuntos específicos como E&O, transportes, RC entre outros. De acordo com Mariana Miranda, Head Marine and Corporate Sales da empresa, “o mundo pôs-pandemia é algo difícil de prever devido às inúmeras incertezas que temos, até mesmo de quando poderemos voltar a uma certa normalidade no nosso dia a dia. Porém, acreditamos que esta situação despertou um maior interesse pela ferramenta de proteção via o seguro e é nisso que queremos focar daqui em diante”, ressalta a executiva.

Nicole Fraga

Revista Apólice