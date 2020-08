EXCLUSIVO – Para desenvolver um bom trabalho de esclarecimento de dúvidas para os consumidores de seguros, o corretor conta com a ajuda das seguradoras para desenvolver um bom trabalho. Visando auxiliar e incentivar os corretores a continuar vendendo durante a quarentena, algumas companhias investiram em ações de apoio aos profissionais.

Na Porto Seguro, foram adotadas campanhas que contam com condições especiais para alguns produtos nesse momento. Uma delas é a Mega Week, na qual são oferecidas vantagens exclusivas para facilitar as negociações de diversos produtos, contando com cobertura completa pelos canais oficiais de comunicação com corretores, que ganham mais um argumento na hora da negociação. “O mercado segue estudando os reflexos da pandemia. Vamos lançar novas coberturas, produtos na área de serviços e sustentáveis para atender diversas demandas de clientes e também do setor. Acreditamos que as vendas remotas e digitais, que já eram tendência, devem se intensificar e necessitam de um olhar mais atento desses profissionais”, afirma Rivaldo Leite, vice-presidente Comercial e de Marketing da empresa.

Já na MAG Seguros existe um programa de vantagens composto por inúmeros benefícios integrados. Na campanha Acumulada, cada venda realizada se transforma em pontos que podem ser trocados por produtos disponíveis em um catálogo com mais de 50 mil itens. Já no programa Fidelidade, é possível que os corretores resgatem subsídios de até 70% para adquirir produtos e serviços como planos de saúde, notebooks, tablets, telefonia móvel e seguro de vida. “Estas ações, além de reconhecer e motivar os profissionais, contribuem com serviços e produtos úteis para suas atividades profissionais e para o seu dia a dia”, ressalta Osmar Navarini, diretor comercial da companhia.

A Sancor Seguros realizou a campanha “Esquenta”, que deu bônus ilimitados para os corretores na renovação do seguro auto. No final de abril, a seguradora disponibilizou a plataforma online “e-Marketing”, que trouxe mais agilidade e customização para as campanhas de vendas e, consequentemente, ajudou os corretores parceiros a gerar novos negócios. Ainda em maio, profissionais foram premiados na campanha de incentivo que reconhecia o desempenho das parceiras campeãs em vendas com cartões presente do iFood. “Em 2020, optamos por trabalhar com campanhas temporárias variadas e regionalizadas para atender melhor a demanda dos parceiros. Mais do que nunca precisamos olhar com atenção, carinho e respeito para os nossos corretores e criar formas de mantê-lo engajado e encorajado a seguir com seu trabalho”, diz Rosimario Pacheco, superintendente Comercial e Marketing da empresa.

Na Bradesco Auto e Ramos Elementares, foram desenvolvidas campanhas de ‘Recompensa’, que podem agregar aos corretores um ganho adicional de até 6% em Auto e até 7% no Residencial sobre o volume de sua produção. Também estão sendo oferecidas grades diferenciadas de comissão no Dental SPG (PME) e em Saúde com a campanha a TOP Premium, que contempla corretores de todo o Brasil. “Implementar ações virtuais para os corretores tem sido importante para que esses profissionais estabeleçam uma nova rotina de trabalho, além de colocar em prática os novos conhecimentos que estão sendo adquiridos nos últimos meses. Experiências como essas ajudam a aumentar a produtividade e a criatividade”, afirma Leonardo de Freitas, diretor da Organização de Vendas da seguradora.

A Previsul tem, desde 2014, a campanha Sou + Previsul, que todos os anos premia corretores parceiros da companhia com uma viagem ao exterior, além de fornecer pontos a partir de R$ 1.000 em vendas novas mensais para trocas por diversos produtos no hotsite da ação. Esse ano o destino é África do Sul. “Valorizar o corretor de seguros deve ser o foco de todas as seguradoras, afinal são eles que realizam a distribuição dos nossos produtos. As experiências oferecidas em campanhas demonstram o respeito e o carinho que temos pelos mais de 5.500 parceiros que nos acompanham”, ressalta Renato Pedroso, presidente da empresa.

