A Icatu Seguros e a HDI anunciaram o lançamento do HDI Vida PME, o primeiro produto desenvolvido em parceria pelas duas empresas. A solução, voltada para pequenas e médias empresas com 3 a 499 funcionários, oferece coberturas básicas, adicionais e assistências que, somadas, contemplam até 14 opções de benefícios extras.

O produto permite uma combinação de coberturas e assistências para que cada empresa tenha uma proteção ideal atendendo às suas necessidades. O processo de contratação é simplificado, não há necessidade de fazer propostas individuais ou Declaração Pessoal de Saúde (DPS), basta apenas preencher a proposta de contratação. Durante a vigência da apólice, a empresa também não precisa atualizar mensalmente a base de funcionários.

O produto desenvolvido pela Icatu Seguros traz coberturas básicas como morte natural/acidente e outras opcionais, como a invalidez acidental permanente (total ou parcial), além das assistências como empresarial, com soluções que facilitam o dia a dia, cesta básica, kit natalidade, funeral e até cobertura de verba rescisória. As mensalidades do seguro podem ser pagas por boleto bancário ou débito em conta, conforme escolha de cada empresa.

“O produto chega para atender uma parcela importante do mercado brasileiro, que desempenha papel preponderante na economia por atuar como a maior fonte de emprego e renda para a população. Ele foi desenhado para resguardar tanto o microempresário quanto o colaborador de riscos críticos e imprevisíveis, o que gera mais tranquilidade e segurança a ambos”, comenta Murilo Riedel, Presidente da HDI Seguros.

“Usamos a grande expertise da Icatu em produtos coletivos e nossa especialidade em proteção e planejamento para criar uma solução flexível, de fácil contratação e manutenção, atentos às necessidades dos pequenos e médios empresários. Com ele, ganham as empresas parceiras e os corretores, que terão acesso a um novo segmento para fortalecer sua carteira de clientes”, avalia Luciano Snel, presidente da Icatu Seguros.

A parceria entre as seguradoras foi lançada em fevereiro de 2019. No modelo de negócio apresentado, a Icatu Seguros, líder entre as seguradoras independentes em Vida, Previdência e Capitalização, é responsável pelo desenvolvimento de produtos exclusivos, emissão de apólices e atendimento ao consumidor, garantindo a melhor experiência do cliente no pós-venda, assistências e sinistros. Já à HDI compete a distribuição, por meio de sua força comercial, que inclui filiais e escritórios em todas as regiões do País e mais de 23 mil corretores integrados.

K.L.

Revista Apólice