Em mais uma iniciativa com foco no cliente, a Seguradora Líder lançou na última semana o assistente virtual do Seguro DPVAT. Aproximando a sociedade brasileira do benefício, o atendimento está disponível no site institucional da companhia e agora pelo Whatsapp, no número (21) 96781-3444. Entre os serviços, está a possibilidade de consultar o andamento do pedido ou tirar dúvidas sobre como acionar o seguro, como fazer o pagamento anual, como pedir restituições e muito mais.

Ao iniciar o atendimento por meio do assistente virtual, o usuário deve selecionar entre as opções “Andamento do meu pedido de indenização”, para quem já tem um processo aberto e quer saber o status, ou “Outros assuntos”, para quem tem dúvidas e quer enviar uma pergunta.

Entre os questionamentos que o assistente virtual está pronto para responder estão perguntas sobre documentação, o passo a passo para dar entrada, pontos de atendimento, valores das indenizações, como os proprietários de veículos podem pagar o seguro, o calendário de pagamento e como pedir restituições de valores pagos a mais ou em duplicidade. Outros temas serão incorporados com a evolução da inteligência artificial. Quando o assistente virtual não conseguir ajudar, ele vai transferir o contato para um dos atendentes do Seguro DPVAT.

N.F.

