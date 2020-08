Em um cenário desafiador, com inúmeras medidas de distanciamento social, limitando o contato presencial entre clientes e empresas, a convergência de esforços para novas soluções virou regra. Neste contexto, as equipes de Tecnologia da Sabemi redirecionaram seus esforços e investimentos para promover uma série de ações que garantem a plena operação dos trabalhos da companhia, as iniciativas de atendimento ao cliente e a manutenção da relação com seus representantes e colaboradores em todo o país.

Para os segurados, a empresa lançou um novo Portal do Cliente e reformulou seu site institucional, com novos recursos que permitem maior autonomia e navegabilidade para os usuários das plataformas. Além disso, voltada a qualificar ainda mais seu atendimento aos clientes, neste período, a seguradora desenvolveu um novo modelo de estrutura de loja exclusivamente para a operação remota.

Entre as melhorias nos canais digitais, cabe salientar o fomento de vendas pelo canal do Whatsapp e a implementação de novas funcionalidades no app Sabemi Digital. Com a nova atualização, o cliente passou a ter a possibilidade de visualizar o contrato digital após a assinatura, rastrear e monitorar a autocontratação da Assistência Financeira, além de permitir pagamentos via cartão de crédito.

“Neste período, a segurança da informação e a entrega de inovações para o nosso negócio seguiram sendo as nossas maiores prioridades. Dessa forma, investimos em uma série de iniciativas que garantem a proteção dos dados da companhia, mitigando possíveis riscos. Muitas regras e funcionalidades que já existiam foram revistas e nossa equipe atuou com celeridade para ativar todas as soluções no menor tempo possível para o nosso negócio”, destaca Marcelo Theobald, gerente de TI da seguradora.

Outro desafio deste contexto foi a manutenção das operações da companhia com o maior número possível de colaboradores atuando na modalidade home office. A equipe de Tecnologia da empresa promoveu a preparação de equipamentos para aqueles que não possuíam estrutura adequada em casa, possibilitando a utilização dos sistemas da seguradora e, por conseguinte, a realização do seu trabalho. Por meio da revisão de medidas e adaptação das estruturas, foram garantidas as ações de suporte e as ferramentas de trabalho permanentes de todos os setores da companhia, além do reforço dos princípios e cuidados para segurança da informação, com treinamentos e encontros virtuais.

N.F.

Revista Apólice