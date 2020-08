Nos últimos três meses o índice de roubo e furto de veículos voltou a crescer no Brasil, depois de quedas acentuadas em março e abril, devido a quarentena. Os dados são do Grupo Tracker, que durante a pandemia mapeou quinzenalmente o comportamento desse tipo de crime.

“Com o retorno do comércio em muitos centros urbanos, aumentou o número de veículos circulando, o que dá mais oportunidade para os bandidos”, avalia o coordenador do Comando de Operações do Grupo, Vitor Correa. Em julho, a empresa registrou 21,74% mais chamados do que em abril, o mês de quarentena mais intensa no país. Os estados que apresentaram as maiores altas foram São Paulo (33,2%), Santa Catarina (16,67%), Minas Gerais (11,11%) e Rio de Janeiro (5,26%).

Quando começou a pandemia, em março, a queda nas ocorrências, foi de 10,5%, em relação a fevereiro. Em abril caiu 19,55% em relação ao mês anterior. Já em maio houve alta de 8,18%, frente a abril. Em junho cresceu 2,13% e julho apresentou nova alta, de 10,19%. O segmento de caminhões foi o que sofreu a menor variação durante todo o primeiro semestre.

“Esse foi o único setor que não teve diminuição de demanda em toda a economia, pelo contrário, as vendas online aumentaram, sem contar que as pessoas na quarentena elevaram o consumo de forma remota de alimentos, produtos de higiene, de informática, entre outros, e os caminhões permaneceram circulando pelas ruas e estradas”, afirma o diretor Comercial da companhia, Rodrigo Abbud.

NACIONAL JAN x FEV FEV x MAR MAR x ABR ABR x MAI MAI x JUN JUN x JUL CAMINHÕES -24,10% 12,70% 8,45% -11,69% 5,88% 2,78% MOTOCICLETAS 39,39% -13,04% -27,50% -10,34% 23,08% -15,63% CARROS/PUCKUP/SUV -11,55% -13,06% -23,22% 13,17% -0,94% 15,87% TOTAL -9,50% -10,50% -19,55% 8,18% 2,13% 10,19%

SÃO PAULO JAN x FEV FEV x MAR MAR x ABR ABR x MAI MAI x JUN JUN x JUL CAMINHÕES -12,28% -2,00% 10,20% -24,07% 39,02% -10,53% MOTOCICLETAS 44,44% -2,56% -36,84% -4,17% 26,09% -24,14% CARROS/PUCKUP/SUV -16,62% -12,92% -24,58% 15,73% 12,14% 15,15% TOTAL -10,14% -11,02% -21,75% 7,34% 18,35% 4,86%

RIO DE JANEIRO JAN x FEV FEV x MAR MAR x ABR ABR x MAI MAI x JUN JUN x JUL MOTOCICLETAS 50,00% -66,67% 150,00% -40,00% 0 0 CARROS/PUCKUP/SUV -2,67% -2,74% -28,17% 29,41% -28,79% 6,38% TOTAL -9,89% -8,54% -24,00% 36,84% -32,05% 13,21%

Para Correa, este aumento de delitos de roubo e furto já era esperado, visto a maior quantidade de veículos expostos nas ruas. “Ainda assim, a quantidade de ocorrências está cerca de 30% abaixo do que registrado no mesmo período de 2019. Portanto, esperamos que nos próximos dias esse índice siga crescendo”, diz o executivo.

