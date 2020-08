A executiva Bruna Garcia, fundadora da Megaluzz Negócios, ingressa na Regula Sinistros como a nova diretora de Recursos Humanos. Filha de corretores de seguros, Bruna constrói sua carreira de maneira totalmente independente no setor há 17 anos.

“Iniciei como assistente de seguros e passei por algumas corretoras até chegar ao cargo de gestão, quando resolvi empreender e atuar como corretora de seguros em agências bancárias na região de São Paulo e Sorocaba. Em 2018 fundei a Megaluzz Negócios e em 2019 entreguei a operação bancária com a missão de ajudar empresas a transformarem seus resultados por meio do seu principal ativo: pessoas”, revela a executiva.

Agora, na Regula Sinistros, sua expectativa é contribuir para o crescimento do mercado de seguros por intermédio do desenvolvimento de uma equipe capacitada. “Acredito no potencial da liderança, mas também sei da importância de recrutar e desenvolver profissionais estratégicos. Por isso meu objetivo maior é fazer com que a empresa percorra todo esse caminho e alcance um crescimento contínuo de performance”, diz Bruna.

Para Daniel Bortoletto, CEO da companhia, uma empresa para alcançar resultados precisa de uma organização apoiada em pessoas, processos e produtos e o trabalho de Bruna irá aprimorar ainda mais o time de profissionais da organização, a maioria com mais de 10 anos de experiência em sinistros, atendimento e, principalmente, em ‘encantamento’, com o objetivo de fidelizar os segurados e terceiros. “Enquanto a equipe de bastidores da Regula faz todo o trabalho, o cliente está sendo ‘encantado’ pela corretora no momento do sinistro (que é quem aparece para ele). Por isso, garantir que nossa equipe mantenha excelência no atendimento é fundamental, e a chegada da Bruna levará o atendimento do nosso time a novo patamar”.

Bruna Garcia é consultora pela FGV, especialista em vendas e negociação pela FIA, possui MBA em Gestão Empresarial e Coaching pela FESPSP, é graduada em Negócios Securitários pela Unibero-Anhanguera, e Master Coach membro da SLAC (Sociedade Latino Americana de Coaching) e International Association of Coaching (IAC). Além de certificações de analista de inteligência emocional, competências e comportamental emitidas pela SLAC, AC, EMCC, PCA, Atools, Sociedade Internacional de PNL, a executiva é habilitada como corretora de seguros todos os ramos pela ENS (Escola de Negócios e Seguros).

N.F.

