A Lojacorr fechou o mês de julho com um total de R$ 66.501.685,82 na produção, a maior do ano em números absolutos, sendo comercializados em Seguros R$ 58.943.519,08 (+12,75%); Consórcios R$ 5.039.689,00 (+131,48%) e Demais Segmentos R$ 2.518.477,74 (+319,29%). O resultado representa um crescimento total de 20,79% referente ao mesmo período do ano anterior.

Os principais ramos comercializados cresceram, com destaque para: Saúde 63%, Residencial 51%, Vida 36%, RD Equipamentos 27%, Condomínio 24% e Rural 23%. Além disso, 89% das corretoras da Rede tiveram alta, com destaque para: Viconseg, Rosa Tavares, M & K, Sempre Bem, Opipari, Silveira, Primato, M&S RP, Jhon Jhon e Atual Secure; e 45 unidades apresentaram êxito, com destaque para: Maringá, Campinas, Ribeirão Preto, Sul de Minas, Maranhão, Vitória da Conquista, Itajaí, Mato Grosso, Pernambuco e Goiânia. Em relação às companhias parceiras, 75% delas cresceram, com destaque para: SulAmérica, Mitsui, Bradesco, Tokio Marine, Liberty, Unimed, Amil, MetLife, Suhai e Sancor.

De acordo com o diretor Comercial da empresa, Geniomar Pereira, essa foi a melhor performance do ano em números absolutos. “Não é tão simples crescer dois dígitos, mas com a força da Rede foi possível obter esse resultado”, afirma.

No mês de julho, a companhia conquistou ainda 29 novas corretoras de seguros e um crescimento de 131,48% na venda dos planos de consórcios da Rede Lojacorr Consórcios, administrada pela BR Consórcios. O mês teve a 2ª melhor performance de 2020, e em percentual foi a melhor do ano.

