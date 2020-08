O Rally Jornada Jeri, edição 2020 da campanha de vendas e relacionamento da AIG Rally dos Corretores, está com gás total. Enquanto os corretores aceleram para garantir uma vaga no rally de regularidade que acontecerá em Jericoacoara (CE), alguns parceiros já saem na frente e garantem os prêmios intermediários, resultado de seu desempenho a cada bimestre. Desde o lançamento da campanha, em abril, já foram anunciados os vencedores que participarão de experiências exclusivas com a seguradora, como vir a São Paulo para um dia de “drive experience”, em que dirigirão carros de luxo e receber, em casa, menus assinados por chefs locais renomados.

Para marcar essas etapas intermediárias de premiações, os vencedores receberam em casa um kit especial para participar de um happy hour virtual com a liderança executiva e comercial da companhia. “Esse distanciamento físico é temporário e para o bem de todos. Mas isso não significa que estamos longe de nossos parceiros. Continuamos em contato constante com os corretores e seus clientes para apoiá-los no dia a dia de seus negócios”, afirma Rodrigo Valadares, gerente de Corretores Nacionais da empresa.

A campanha segue com o mesmo engajamento dos corretores parceiros. “Claro que tivemos que fazer alguns ajustes, respeitando a situação atual. Postergamos a experiência dos carros de luxo para quando possamos estar todos juntos de forma segura e, no caso dos eventos gastronômicos, optamos por enviar aos vencedores os menus a suas casas para que possam apreciar em segurança, com suas famílias”, completa Valadares.

Mais engajamento e pontos no Rally

A participação dos corretores na edição deste ano da campanha está ainda maior. Até o momento, a seguradora registrou alta de 15% nas inscrições de parceiros em comparação com 2019, quando a ação contribuiu significativamente para mais cotações e aumento de 50% nos prêmios emitidos entre os corretores participantes. “A resposta que temos tido dos corretores é muito positiva, ainda mais se considerarmos o ano atípico que estamos vivendo”, conta Valadares.

Ainda dá tempo de participar e ganhar pontos no Rally Jornada Jeri. Entre as novidades deste ano estão os questionários mensais, com direito a certificados e materiais de divulgação personalizáveis que os corretores podem baixar para compartilhar com seus clientes. Além disso, os parceiros ainda têm a chance de participar das premiações intermediárias com os produtos aceleradores e participar dos treinamentos na plataforma AIG LAB com especialistas da companhia e convidados de diferentes áreas técnicas. Para que todos possam participar, a campanha possui uma segmentação própria, e os participantes competem de acordo com sua atuação e perfil de negócios com a empresa.

Para participar e ter acesso aos detalhes da campanha, os corretores e assessorias devem acessar o Portal do Corretor AIG.

N.F.

Revista Apólice