A Prudential do Brasil anunciou uma parceria com a Vitality, uma plataforma de mudança de comportamento que incentiva as pessoas a fazer escolhas mais saudáveis.

A parceria une a experiência da seguradora em proteção financeira por meio do seguro de vida e a experiência da Vitality em ajudar as pessoas a melhorar seus hábitos de saúde e rotina. Assim, as empresas estão trabalhando juntas em uma iniciativa inovadora e exclusiva, que será lançada no Brasil no início do próximo ano.

Com base em pesquisas médicas e científicas da Universidade de Medicina de Stanford, ficou provado que o “Estilo de Vida” explica 75% da longevidade individual, enquanto o “DNA” e o “Meio Ambiente”, explicam os outros 25%. Esse contexto reforça a importância do engajamento estratégico da Prudential com o bem-estar das pessoas: entre cada dez brasileiros, oito deles já estão preocupados em manter uma vida saudável. O desafio é manter uma rotina ativa, pois a maioria não se exercita e tem um estilo de vida sedentário, como mostra um estudo de 2018. Como resultado, doenças crônicas e outras limitações de saúde podem encontrar espaço a ser desenvolvido.

Além disso, o recente cenário de pandemia do novo coronavírus, os desafios econômicos desencadeados pelo isolamento social e os impactos emocionais diante das vidas perdidas reforçam ainda mais a urgência dessa parceria. As pessoas estão mais conscientes da vulnerabilidade e finitude da vida. Como resultado, elas estão ainda mais preocupadas em estabelecer sua proteção financeira e olhar mais de perto para sua saúde física e mental diante de circunstâncias imprevistas. O programa será um grande aliado das pessoas na busca por um estilo de vida novo, mais saudável e bem planejado.

“Com essa iniciativa estratégica, a seguradora irá antecipar as necessidades desconhecidas dos clientes. Nossa posição global defende o conceito de “Bem-estar Total”, que combina bem-estar financeiro e qualidade de vida. Como companhia de seguros, sabemos que a falta de atividade física e nutrição equilibrada é um fator de risco para doenças. Por esse motivo, pretendemos aproveitar o programa da Vitality para incentivar bons indicadores de saúde e comportamento de nossos segurados. O objetivo é incentivá-los a tomar as melhores decisões na busca por vidas mais saudáveis ​​”, afirma David Legher, presidente e CEO da Prudential do Brasil. “Queremos ajudar as pessoas a alcançar a qualidade de vida necessária para a longevidade, que inclui a segurança de ser protegido financeiramente, além da saúde física e mental. Criaremos um serviço exclusivo para nossos clientes, incluindo prevenção de doenças e melhoria de hábitos saudáveis​​”, complementa o executivo.

“Estamos empolgados em trazer o programa para os brasileiros. Como na maioria dos países, o Brasil está enfrentando grandes incidentes de doenças coronárias e diabetes. Sabemos que, incentivando as três áreas principais com maior potencial de afetar os resultados de saúde (nutrição, atividade física e triagem preventiva) podemos melhorar a vida das pessoas, o que é mais o importante”, diz Barry Swartzberg, CEO do Vitality Group.

O programa

Para ingressar no programa, é preciso baixar o aplicativo Vitality em um smartphone, se registrar e vincular um dispositivo de condicionamento físico para monitorar o nível de atividade física e sinais vitais durante suas rotinas diárias. A plataforma também utilizará os dados fornecidos pelos clientes em suas consultas médicas, nas quais a pressão arterial, açúcar no sangue, colesterol e peso são medidos para estabelecer fatores de risco à saúde e determinar um plano de bem-estar.

O aplicativo fornecerá dados sobre atividade física e melhorias na saúde, em busca de determinados objetivos. Atingidos os objetivos específicos, os pontos são contabilizados em atividades voltadas ao desenvolvimento de hábitos saudáveis, como descontos em academias, estabelecimentos que servem alimentos saudáveis entre outros. Há também níveis de status de Vitalidade (Bronze, Prata, Ouro e Platina). Quanto maior o status, mais benefícios serão obtidos no ecossistema, que é gerenciado por um aplicativo robusto e intuitivo.

