A Prudential do Brasil Vida em Grupo acabou de lançar a segunda edição da campanha You Rock Awards, que visa premiar as melhores corretoras cadastradas no segmento de Vida em Grupo. Com objetivo de estimular ainda mais a atividade desses profissionais, a ação selecionará as 20 melhores corretoras classificadas, de acordo com um ranking de pontuação e critérios definidos no regulamento da campanha. Poderão participar somente os corretores cadastrados, devidamente autorizados a oferecer os produtos de vida em grupo da seguradora.

O prêmio será uma viagem para um ponto turístico conhecido mundialmente, a Playa Del Carmen, em Riviera Maya, no México. Dos dias 10 a 13 de junho de 2021, a hospedagem será no hotel Hilton Playa del Carmen, em sistema resort all inclusive. A corretora campeã garante duas vagas com um acompanhante cada, e as demais terão direito a uma vaga com acompanhante. Durante a estadia, acontecerá ainda uma cerimônia de reconhecimento, com a entrega de um troféu e placas às corretoras selecionadas.

“A ação busca valorizar os corretores que confiam na seguradora e se dedicam para oferecer nossos produtos aos clientes. É uma oportunidade de nos aproximarmos deles e fortalecer nosso trabalho em conjunto. O resultado dessa parceria é o constante crescimento do segmento de Vida em Grupo dentro da seguradora, que alcançou um faturamento de R$ 342,6 milhões no ano passado”, destaca Carlos Guerra, vice-presidente de Vida em Grupo da companhia.

Para o lançamento da campanha, a seguradora fez uma live, no fim de julho, para apresentar o projeto aos corretores. O evento contou com a participação da diretora comercial de Vida em Grupo, Paula Bernardoni, e de Guerra.

Para participar da campanha, os responsáveis pelas corretoras precisam fazer a inscrição no site indicado pela empresa. As corretoras que já se inscreveram para a edição anterior da campanha estão automaticamente participando.

A campanha You Rock Awards 2021 já está valendo e vai até o final de março do ano que vem. Para mais informações sobre a ação, basta entrar em contato através do email [email protected]

N.F.

