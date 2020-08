Com a presença de um grupo de corretores de seguros e parceiros dos estados de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, a Prudential do Brasil Vida em Grupo realizou pela primeira vez uma live do evento Confraria Prudential, que acontece anualmente para convidados e visa estreitar o relacionamento e fortalecer a parceria para a comercialização dos seguros de vida em grupo. Realizado na última quinta-feira, 30 de julho, o evento, organizado em caráter experimental, foi conduzido por Carlos Guerra, vice-presidente de Vida em Grupo da seguradora. O bate-papo ainda contou com a presença de gestores comerciais, de operações e produtos da companhia.

Durante a conversa foram abordados diversos temas e desafios em decorrência da pandemia, como as ações que a empresa tem feito para seus colaboradores, as adaptações das operações e dos processos, o funcionamento do atendimento comercial e os resultados conquistados. O evento foi uma oportunidade para os corretores esclarecerem dúvidas e conhecerem melhor as iniciativas da seguradora.

“Buscamos estar ao lado dos corretores do segmento de Vida em Grupo, mostrando nossa disponibilidade e vontade de tornar cada vez mais fácil os processos e entender todos os desafios na ponta do atendimento. Devido à pandemia, tivemos que nos adaptar e obtivemos um ótimo resultado nesse formato online de evento. Em razão do sucesso desse piloto, vamos estender esse modelo digital de encontro para outras regiões para alcançar um público ainda maior. Queremos mostrar as ações que a companhia tem feito para apoiar nossos parceiros”, afirma Carlos Guerra, vice-presidente do Vida em Grupo.

No formato presencial, a Confraria Prudential, que é um evento anual, já teve duas edições que passaram por diferentes cidades do Brasil. Em 2019, o evento foi realizado nas cidades de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Blumenau.

