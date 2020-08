A Previsul aproveitou o isolamento social para aprimorar seus canais digitais e entregar mais ferramentas para o corretor e mais facilidade para o segurado. Agora, a companhia disponibilizou o BOT de venda via WhatsApp para seus parceiros

“A seguradora foi a pioneira na América Latina no formato de venda de seguro de vida por inteligência artificial e WhatsApp. Agora, iniciamos a venda do seguro de Acidentes Pessoais dentro do aplicativo. Esta é mais uma inovação que busca entregar um benefício sem custo para o corretor, possibilitando que ele possa continuar trabalhando de qualquer lugar, mesmo sem um contato físico com o cliente. Com essa frente, o profissional também consegue investir em seu marketing digital, podendo divulgar o seu BOT, ou seja, seu próprio robô de vendas por mensagem, através de campanhas nas redes sociais, por exemplo, sendo mais certeiro na escolha do cliente que deseja trabalhar”, afirma o presidente da empresa, Renato Pedroso.

Corretores e segurados saem ganhando com a inovação. “Estamos oferecendo uma ferramenta que proporciona escalabilidade ao negócio do corretor, que pode traçar a estratégia que desejar de marketing digital e deixar que o nosso robô faça a venda via interação por WhatsApp, oportunizando ainda mais autonomia e agilidade no dia a dia das atividades da corretora. Para o segurado, é a oportunidade de contratação e forma simples e fácil, garantindo proteção e tranquilidade da sua família”, completa Pedroso.

Além de disponibilizar o link do BOT, essa novidade também oferece ao corretor um QR Code que poderá ser inserido em materiais físicos como cartazes, banners e folders para divulgar a venda pelo aplicativo.

Os corretores já parceiros da seguradora interessados em utilizar esta ferramenta devem entrar em contato com os consultores. Para quem ainda não trabalha com a companhia, é possível realizar o cadastro digital de forma 100% online pelo link. Essa e outras novidades também foram apresentadas na live de Aniversário da Previsul, disponível no canal do YouTube da empresa.

N.F.

