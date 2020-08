Os dois segmentos da previdência complementar (aberto e fechado), que juntos têm patrimônio de cerca de R$ 2 trilhões, deram um passo histórico e inédito no sentido de atuar conjuntamente: as entidades que representam os dois lados (FenaPrevi, pelo lado das abertas, e Abrapp, representante das fechadas) acabam de assinar seu primeiro convênio de cooperação técnica.

A nova postura das duas instituições está em linha com a necessidade de promover ações que contribuam para o fomento da poupança previdenciária, que se tornou ainda mais evidente com a reforma do Regime Geral e com mudanças demográficas no país. As duas entidades mostram na prática que estão juntando forças tendo como base esse novo cenário, levando em conta as sinergias que ajudarão a fortalecer a previdência privada.

Entre essas sinergias, destacam-se, entre outros pontos, debates de temas técnicos, que são objetos deste primeiro convênio entre a Federação e a Associação, além de ações voltadas à educação previdenciária e financeira.