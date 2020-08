Bens de valor e patrimônios precisam de seguros. As seguradoras, por sua vez, também necessitam de quem as proteja. Por isso, elas repassam às resseguradoras parte da responsabilidade e dos prêmios dos riscos assumidos, buscando garantias para honrar seus compromissos em caso de perdas. Fazer a gestão deste processo exige capacitação e compreensão dos processos técnicos, comercial e de sinistros.

A ENS prepara os profissionais que querem se inserir ou já estão inseridos neste nicho do mercado de seguros oferecendo a pós-graduação em Gestão de Resseguro. Desenvolvido na modalidade online, o curso tem como objetivo principal fornecer ao aluno uma visão ampla da gestão das operações de resseguro sob a ótica das empresas cedentes, enfatizando os diferentes tipos de resseguro, as formas de contratação e o relacionamento entre os diferentes partícipes.

Além disso, o programa da pós-graduação também prevê contextualizar os alunos sobre o panorama evolutivo da atividade securitária nacional e mundial e seus reflexos no resseguro. Entre as disciplinas de destaque estão subscrição de riscos de resseguro, recuperação de resseguro de acordo com os contratos, regulação de sinistros, resseguro facultativo, boas práticas, resseguro internacional, mercados americano, europeu e asiático, características e especificidades dos mercados internacionais, resseguradores cativos, atuação dos brokers, impacto do clima e de grandes acidentes e as tendências deste mercado.

As aulas da pós-graduação em Gestão de Resseguro terão início em 22 de setembro e o pré-requisito para se tornar aluno é ter o ensino superior completo. Informações mais detalhadas sobre o curso, carga horária, investimento e inscrições podem ser obtidas no site.

N.F.

Revista Apólice