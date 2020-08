A Porto Seguro apresentou aumento na sua rentabilidade no segundo trimestre e no primeiro semestre de 2020 decorrente, principalmente, dos efeitos do isolamento social, que resultou na significativa queda da sinistralidade e consequente melhora do desempenho operacional. Além disso, o elevado retorno das aplicações financeiras no segundo trimestre capturou a recuperação dos preços dos ativos e compensou as perdas do primeiro trimestre.

Apesar dos reflexos da pandemia, as iniciativas adotadas pela empresa desde o início da crise permitiram manter os índices de renovação em patamares elevados e mitigar os impactos principalmente nos Negócios Financeiros, demonstrando a resiliência do seu modelo de negócios em meio a um cenário desafiador de mais um período de crise.

Os prêmios de seguros (ex-DPVAT) apresentaram um recuo de 4,9% no trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. O seguro Auto (-9,9% vs. 2T19) foi afetado pela retração na venda de novos seguros e pela redução do prêmio médio. Contudo, como resultado da diminuição do risco, o índice de renovação permaneceu elevado, favorecido pelas medidas adotadas para proteção da carteira. Os prêmios do Saúde expandiram 16,7% em comparação ao 2T19, mantendo a trajetória de crescimento em duplo dígito observada nos últimos anos. Nos seguros Patrimoniais, os prêmios decresceram 6,7% (vs. 2T19), e o Vida recuou 1,3% (vs. 2T19).

O índice combinado de seguros atingiu 83,8% no trimestre (-9,6 p.p. vs 2T19), melhor resultado da história da seguradora, foi beneficiado pela expressiva queda na sinistralidade do seguro Auto (-15,4 p.p. vs 2T19), decorrente, principalmente, da redução da circulação de veículos em função do isolamento social e da melhora na sinistralidade do Saúde (-18,5 p.p. vs 2T19). Esse índice é fruto, em maior parte, da diminuição dos procedimentos eletivos realizados no período e dos efeitos da pandemia. Já o índice consolidado de despesas administrativas e operacionais reduziu 0,4 p.p. no trimestre (vs 2T19). Ao desconsiderar despesas e incentivos a programas sociais para combater os impactos da pandemia na sociedade, o índice de D.A+D.O teria reduzido 1,1 p.p. no 2T20.

Nos Negócios Financeiros e Serviços, as receitas trimestrais aumentaram 7,6% (vs 2T19), impulsionadas pelas Operações de Cartão de Crédito e Financiamento, que expandiram 10,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, a partir do aumento de 28,9% no número de cartões emitidos (vs 2T19), atingindo 2,8 milhões de unidades ao final do trimestre. A inadimplência (NPL+90 dias) alcançou 6,1% ao final do 2T20, um aumento de 0,4 p.p. em relação ao mesmo período no ano passado. Apesar dos desafios enfrentados, os Negócios Financeiros reagiram à crise de forma consistente, beneficiados pelo gerenciamento da carteira e ações adotadas para mitigação do risco, principalmente nas renegociações de dívidas.

O elevado retorno das aplicações financeiras no trimestre se deve ao incremento de posições em renda variável realizadas no primeiro trimestre deste ano, compensando as perdas observadas no período e a realização de títulos públicos atrelados a inflação. A rentabilidade trimestral da carteira (ex-previdência) foi de 5,3% (719% do CDI) no trimestre.

O lucro líquido atingiu R$ 656,7 milhões no trimestre (+72,4% vs 2T19) e R$ 885,1 milhões no semestre (+30,1% vs 1S19), resultando num ROAE de 34,9% no segundo trimestre desse ano e de 23,2% no primeiro semestre de 2020. Excluindo o efeito do excesso de capital e considerando uma remuneração de 100% do CDI para os investimentos, a rentabilidade anualizada sobre o patrimônio seria de 31,5% no trimestre e de 25,4% no semestre.

Segundo Celso Damadi, vice-presidente Financeiro, de Controladoria, Investimentos e Relações com Investidores da empresa, a queda de 3,2% na Receita Total da companhia era um resultado esperado. “O mês de abril foi o pior para nós, pois todo mundo estava apavorado sem saber o que iria acontecer. Maio foi ruim mas menos que o mês anterior, pois haviam muitas dúvidas. Já em junho nós vimos crescimento nos números devido à volta das vendas de veículos 0 km, pois o governo começou a flexibilizar o isolamento”.

Apoio aos stakeholders e sociedade

Desde o início da crise, a companhia tem adotado diversas iniciativas para apoiar seus stakeholders e a sociedade em geral no enfrentamento dos desafios impostos pela covid- 19. Estas foram intensificadas ao final do semestre com o lançamento do programa “Meu Porto Seguro”. A partir desse programa serão gerados 10 mil postos de trabalho temporário, com pagamento de R$ 1.500 mensais durante o período de três meses, o qual os participantes realizam cursos de capacitação online gratuitos e se habilitam para promover os produtos e serviços da seguradora, gerando oportunidades de negócios tanto para os corretores como para a empresa.

Ao longo dos anos, a Porto tem aprimorado suas práticas de Governança Corporativa e realizando diversos projetos relacionados às áreas de Responsabilidade Social e Ambiental. Com o objetivo de aumentar a transparência de seus negócios e ampliar o alcance desses projetos, a partir deste trimestre, a empresa irá reportar as principais informações e iniciativas de ESG, que estão cada vez mais alinhadas às estratégias de seus negócios e geram impactos positivos para a sociedade e o meio ambiente, contribuindo para a criação de valor de longo prazo para todos os seus stakeholders.

Apesar do momento desafiador, a seguradora segue otimista na condução de suas operações e confiante na robustez e resiliência do seu modelo de negócios para atravessar esta crise. “O que nos ajudou muito foi o índice de renovações na carteira de Automóvel e o aumento do ganho de produtividade nas despesas administrativas e operacionais. Esse resultado não é somente oriundo do isolamento social, mas também de uma subscrição assertiva e na continua busca por atender as demandas do mercado. Acredito que teremos um 3º e 4º trimestre com a retomada no número de prêmios e desejamos manter esse ritmo de crescimento”, ressalta Damadi.

Nicole Fraga

Revista Apólice

* com informações da assessoria de imprensa