A Porto Seguro realiza uma nova campanha de incentivo para corretores. A ação, que recebe o nome de “Acelera VG”, premia os profissionais parceiros no segmento Vida Empresarial (também conhecido como Vida em Grupo) que atuam com os seguros Capital Global, Vida Coletivo, Acidentes Pessoais Coletivo e PME (Pequenas e Médias Empresas).

Até o dia 30 de setembro, os corretores com Suseps cadastradas na seguradora que comercializarem os produtos mencionados ganharão 100% de agenciamento extra. O valor do agenciamento extra pode chegar a até R$ 1 mil por proposta, podendo multiplicar os ganhos do participante no mesmo mês.

“O corretor é nosso principal parceiro de negócio e tem papel fundamental no esclarecimento de como essas soluções podem ajudar as empresas e seus colaboradores”, afirma Fernanda Pasquarelli, diretora de Vida e Previdência da companhia.

A executiva lembra que o seguro de vida empresarial pode ser personalizado de acordo com a realidade de cada empresa e é um grande aliado para as organizações, que oferecem o produto como parte de um pacote de benefícios para contratar, reter e reduzir a rotatividade de funcionários. “Para o colaborador, esses seguros funcionam como uma proteção para ele, em vida, e na sua falta, para a família”, completa Fernanda.

O site da seguradora traz mais informações e detalhes sobre os seguros de Vida Empresarial. Para conferir o regulamento da campanha, basta acessar o Portal do Corretor Online.

N.F.

Revista Apólice