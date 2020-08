Todos os que adquirirem o Volkswagen Nivus até o dia 31 de outubro poderão contratar o Porto Seguro Auto em uma condição exclusiva de preço fixo, que acompanha o valor do carro, para cobertura essencial ou completa, tanto para a versão Comfortline quanto para a Highline.

As coberturas contemplam assistência 24h, guincho sem limites de km, carro reserva ou crédito em aplicativos de transporte em caso de sinistro e serviços à residência. Tudo isso disponível de forma rápida e fácil por meio do aplicativo da seguradora, que pode ser acessado via VW Play, um avançado sistema de informação, entretenimento e serviço que opera praticamente todos os formatos de mídia. Ou seja: a partir desse sistema, que traz para o painel do veículo o que antes estava apenas no celular, será possível que o segurado acione o socorro como guincho e troca de pneu.

“Se por acaso for necessária uma assistência na estrada, basta abrir o aplicativo no VW Play e escolher o serviço. Assim, não precisa ficar preenchendo o endereço do local, pois o sistema já verifica a posição GPS da antena do carro, de maneira muito mais precisa”, explica Jaime Soares, diretor da seguradora. “Essa novidade reforça a nossa estratégia de investimento em tecnologia e inovação em nossos canais digitais de autoatendimento, trazendo mais agilidade e facilidade ao segurado”, completa o executivo.

A companhia, que observa o comportamento dos clientes, tem investido constantemente em inovação, alinhando tal percepção a práticas que valorizam os serviços e o atendimento a fim de facilitar o dia a dia dos clientes. “Essa é mais uma opção para apoiar as pessoas e reafirmar nosso compromisso de cuidar do patrimônio e, principalmente, estar presente a qualquer momento”, ressalta Soares.

