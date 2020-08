As relações de consumo tem mudado em todos os setores da economia mundial e o Brasil não está fora deste cenário. Para acompanhar essa tendência, o PASI tem se norteado no desafio de disponibilizar para os corretores e empresas produtos alinhados com o comportamento social atual e as facilidades digitais demandadas pelo mercado.

Alinhado a este comportamento de consumo, a organização disponibilizou uma proteção ideal para períodos curtos. O AP Temporário é indicado para quem precisa de proteção por um período específico. A modalidade vem como uma solução para suprir demandas pontuais de proteção, seja qual for a necessidade do empregador, podendo ainda servir para complementar o valor de um capital segurado já contratado ou até mesmo para cumprir uma exigência contratual específica.

“O grande diferencial do produto está na praticidade da contratação, que é feita totalmente online através do nosso portal e da inclusão dos benefícios da Central de Amparo PASI, que disponibiliza ao segurado, seus beneficiários e ao gestor da companhia as assistências psicológica, nutricional, fitness e social, todas prestadas de forma remota e ilimitada por profissionais da área”, afirma Mateus Ribeiro, coordenador Comercial e de Suporte Integrado da empresa.

Pelo valor de R$ 5,17 por segurado, já é possível contratar um plano individual para o colaborador que possua qualquer tipo de vínculo legalizado com a empresa. As contratações são feitas por períodos pontuais e variam de 1 mês até 12 meses. Os capitais segurados disponíveis vão de R$10 mil até R$50 mil reais. De acordo com Ribeiro, “por ser um produto totalmente digital, uma vez feita a escolha do plano ideal para a proteção temporária, o certificado e o boleto são enviados imediatamente por e-mail após a contratação. O corretor ainda pode integrar nossa plataforma de vendas direto em seu próprio site, agilizando assim todo o processo de contratação para ele e seus clientes”.

N.F.

Revista Apólice