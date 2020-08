Começou no dia 4 de agosto o 10º ciclo de aceleração da Oxigênio Aceleradora com foco em 100% de geração de negócios e modelo equity free. Isso significa que não exige a abertura de participação societária e consultorias. A aceleradora, que integra o Grupo Porto Seguro, busca atrair startups em fase de tração, com foco em oportunidades de negócio entre elas e a seguradora.

O objetivo é que sejam selecionadas até 10 startups, que participarão durante quatro meses do processo de aceleração da Oxigênio, em São Paulo, tendo a disposição um espaço equipado com laboratório de tecnologia, auditório, salas de reunião, além da possibilidade de ter acesso a eventos sobre inovação e empreendedorismo*. “Todos terão o acompanhamento de mentores de mercado, da equipe da Oxigênio e de executivos da companhia”, diz o gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da Porto Seguro e Oxigênio Aceleradora, Mauricio Martinez. “Além dos nossos parceiros, que já oferecem descontos e bônus para utilização dos seus serviços, serão disponibilizadas consultoria jurídica, design, assessorias e outros benefícios, que certamente irão contribuir para os desenvolvimentos das atividades das startups”, completa o executivo.

A aceleradora busca soluções que possam gerar valor nos mercados em que a seguradora atua, como: seguros, produtos financeiros, crédito, saúde, serviços residenciais e automotivos. Para este ciclo, entre os temas prioritários estão big data e analytics, soluções financeiras e para crédito, customer experience, customer insights, novos canais, combate a fraudes, CRM e inteligência artificial. “Nosso maior objetivo é criar oportunidades de negócios com a companhia, desenvolver empresas com soluções inovadoras e assim estimular o ecossistema do empreendedorismo no Brasil. O modelo equity free oferece um processo mais simplificado e uma série de benefícios para as startups que já têm um projeto em andamento e precisam de estímulos para seguir com seu trabalho. Queremos startups que ofereçam soluções aos nossos negócios e contribuam para o mercado”, ressalta Martinez.

A Oxigênio também irá promover encontros com outras empresas parceiras e clientes do Grupo Porto Seguro, a fim de proporcionar oportunidades de negócios para essas empresas. Os interessados no novo processo seletivo podem se cadastrar pelo site da aceleradora. As inscrições vão até 27 de setembro e podem ser feitas gratuitamente.

*Benefícios presenciais em análise, podendo ser adaptados, em função do distanciamento social.

Revista Apólice