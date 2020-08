Os brasileiros têm vivido uma mudança gradual de mentalidade quanto a planejar o futuro. Cada vez mais as pessoas têm buscado opções de proteção financeira, e nisso, os seguros de vida voltados às pessoas têm recebido cada vez mais atenção da população. Segundo o mais recente levantamento da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), o mercado de seguros de pessoas cresceu 16,9% no terceiro trimestre de 2019 em comparação ao mesmo período do ano anterior. O seguro de vida individual foi um dos principais responsáveis pela expansão desse período, representando um crescimento de pujantes 94,14%.

Atenta aos novos comportamentos da população e seguindo sua proposta de gerir o cuidado com pessoas em todas as frentes, a Omint anunciou a reformulação de seu portfólio de produtos de seguro de vida individual. Os produtos Omint Vital e Omint Ideal acompanham a estratégia da companhia de democratizar e proporcionar mais acessibilidade ao seguro de vida, mantendo a sua reconhecida assinatura de qualidade, e indo além da tradicional cobertura de morte e invalidez.

Aderente a todas as idades e perfis, o seguro de vida é uma importante ferramenta de planejamento, cujo primeiro beneficiário é o próprio titular da apólice, e permite uma série de modulações que protegerão desde sua trajetória de acumulação de recursos até o seu planejamento sucessório, independente do patrimônio e situação financeira do titular.

Omint Vital

A linha conta com coberturas vitalícias e outras temporárias que podem ser moduladas de acordo com o momento de vida de cada um, criando assim, uma solução personalizada em proteção financeira. A cobertura vitalícia ainda constitui uma reserva que, por opção do segurado, pode ser utilizada durante a vida. É o segurado que, como proprietário da apólice, determina se e quando quer revendê-la à seguradora e esta opção se encaixa perfeitamente dentro de um planejamento financeiro bem estruturado.

O produto oferece prêmio nivelado, ou seja, o mesmo ao longo do período de vigência de cada cobertura da apólice, além de permitir diversas combinações de coberturas, como Doenças Graves, Diária de Internação Hospitalar, Funeral, Jazigo e Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente. Outra novidade do seguro é a inclusão da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente majorada para os profissionais da área da saúde.

A solução também é mais flexível com relação aos prazos de pagamento das coberturas adicionais. “A combinação de coberturas, por exemplo, permite a perfeita adequação da solução a um planejamento financeiro que precisa ser revisitado periodicamente para o reequilíbrio do orçamento e mudanças dos objetivos de médio e longo prazo. A cobertura temporária de morte, além do prazo de cinco anos, passa a contar com opções de 10, 20 ou 30 anos. Assim, fica mais fácil adequar a proteção ao planejamento financeiro”, destaca Cícero Barreto, diretor Comercial e de Marketing da companhia.

O executivo ainda acrescenta que outro diferencial do produto são as garantias de Dispensa de Prêmio em caso de Invalidez Permanente por Acidente ou Doença e a de Antecipação Parcial do Capital de Morte ao segurado, em caso de doença terminal. Elas já entram na contratação da cobertura por morte, trazendo mais tranquilidade e proteção ao segurado.

Omint Ideal

Feito sob medida para atender às necessidades de proteção financeira, o produto conta com coberturas que apresentam vigências de um ano e primeira renovação automática. A solução foi elaborada para assegurar um amparo financeiro aos projetos de vida pessoal e familiar de cada indivíduo, como educação dos filhos, despesas com financiamentos e a manutenção do padrão de vida.

O seguro ainda traz benefícios para os corretores que buscam opções cada vez mais alinhadas aos anseios de cada público. Por meio da DPSA (Declaração Pessoal de Saúde e Atividade) dinâmica, é possível responder a um número reduzido de perguntas que vai aumentando a partir do momento em que o proponente solicita um capital segurado maior ou coberturas adicionais, como Doenças Graves. Assim, quanto maior o capital segurado ou adição de coberturas, mais perguntas serão feitas. Para o segurado, representa uma ótima ferramenta de retaguarda para seguir de forma tranquila seu planejamento de vida.

“Temos observado um aumento da conscientização das pessoas sobre riscos a que todos nós estamos expostos e a importância dada à prevenção e proteção financeira. Pensando nisso, reformulamos nossos produtos para se adequar às diversas fases, idades e orçamentos, em que todas as partes ganham: o corretor, que consegue potencializar sua operação ao oferecer uma solução ainda mais personalizada ao perfil e momento de vida do seu cliente; e o segurado, que passa a contar com um produto de proteção financeira ainda mais aderente à sua necessidade e realidade”, conclui Barreto.

Campanha de Vendas, de Comunicação e treinamentos

Junto a esse anúncio do novo portfólio, a seguradora também anunciou sua Campanha de Vendas destinada a corretores de Seguro de Vida, a Venda Mais Omint. Nela, cada apólice emitida e apropriada, além de render uma recompensa de R$ 50 pela premiação Emitiu-Ganhou, também colabora para a acumulação de pontos para as premiações dos rankings bimestrais, semestral e anual. Mais informações estão disponíveis no site.

Leia mais: Coronavírus: procura pelo seguro de vida aumenta durante pandemia

Os corretores também contam com uma grade especial de treinamento sobre o novo portfólio, a ser informada em momento oportuno. Tudo isso apoiado por uma estratégia de comunicação dos novos produtos, que contempla comerciais de TV, posts em redes sociais, mídia online, ações com influenciadores, vídeos, lives, e-books, além de materiais de apoio para o profissional ativar sua base.

N.F.

Revista Apólice