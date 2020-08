O debate sobre a volta à normalização dos negócios é uma realidade para os RHs das empresas. Por trás de uma companhia que oferece soluções vinculadas à saúde e à qualidade de vida, assegurando uma prestação de serviço para todos os tipos de empresas, as iniciativas da Omint têm criado valor e feito a diferença para engajar e reter profissionais do mercado, inclusive em momentos delicados como o atual.

Além de ter colocado suas operações em trabalho remoto, como nunca feito anteriormente, a seguradora mantém suas entregas. Prova disso é a série de vídeos e conteúdos exclusivos sobre o novo coronavírus, que conta com uma equipe multidisciplinar nos bastidores, para atualizar de forma contínua cada dado, com fontes formadas por médicos e diretores dos principais hospitais e laboratórios do Brasil. A ação é uma das primeiras iniciativas do setor de saúde com o intuito de alertar e disseminar informações para a população e para as empresas. Exemplo mais recente disso foi o lançamento de guias com orientações aos RHs e colaboradores para o retorno ao trabalho presencial com a flexibilização da quarentena em diversas regiões, disponível para clientes e não clientes na página da companhia, e a live sobre o mesmo tema com o diretor Médico Técnico da organização, Dr. Marcos Loreto, e Dra. Mirian Dal Ben, infectologista do Hospital Sírio-Libanês.

A companhia também acelerou suas estratégias de digitalização e foi a primeira operadora de planos de saúde premium a aceitar notas fiscais e recibos para reembolso no WhatsApp. Hoje, 95% dos processos já passaram a ser recebidos de forma digital, permitindo um atendimento inovador e, ao mesmo tempo, cada vez mais humanizado.

Esse cuidado com o fator humano permeia o centro de toda a gestão da seguradora, sem abrir mão da saúde e do bem-estar de todo o time, que pode contar com ginástica laboral online, lives com professores da academia Omint, além de palestras ao vivo promovidas pelo Núcleo de Saúde e Prevenção (NUSP) a fim de apoiar as pessoas com desafios como saúde mental, nutrição e orientações para a retomada do trabalho presencial. A empresa também oferece cursos pela GPT, uma plataforma de treinamentos online, cujo nome faz alusão para que cada colaborador busque construir seu desempenho nos pilares de gestão, protagonismo e talento.

Para Cícero Barreto, diretor Comercial e de Marketing da companhia, o comprometimento e resiliência de todos têm sido fundamentais para a manutenção do foco. “Estamos atentos às necessidades e mudanças de comportamento que tendem a surgir nesse cenário de retomada, por isso buscamos gerar valor às pessoas e ao que realmente importa a elas em seus diversos níveis e momentos. Isso é o que nos inspira e nos faz trabalhar em prol de um ambiente respeitoso, que valoriza suas equipes e respeita cada indivíduo em suas diferenças. Consequentemente, somos capazes de tangibilizar isso nas nossas entregas a toda a nossa cadeia de valor”, conclui.

