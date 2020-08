Com a proposta de valorizar o desempenho dos corretores e atender às suas necessidades em potencializar as vendas, a Omint anunciou a Campanha de Vendas para corretores, abrangendo também aqueles que ainda não são cadastrados na seguradora, porém têm interesse em estabelecer parceria. A ação contempla as premiações Emitiu-Ganhou e a campanha Venda Mais Omint, direcionada para esses profissionais, e valem até 31 de dezembro de 2020.

Venda Mais Omint: Nesta campanha o corretor de seguros que emitir apólices de Vida Individual com primeira parcela apropriada ou bilhetes de Seguro Viagem, acumula pontos para participar dos rankings de premiações mensais, bimestral e anual.

Emitiu-Ganhou: Já esta premiação contempla corretores tanto de Saúde quanto Seguros por cada contrato fechado, sendo R$ 50 a cada apólice quitada para Vida Individual, R$ 25 por vida em contratos MEI e PME para planos médicos, R$ 15 por vida em contratos MEI e PME para planos odontológicos e R$ 3,50 por bilhete emitido em Seguro Viagem.

Para estimular o trabalho dos corretores, a ação conta com mais uma inovação, que é o app exclusivo Campanha de Vendas Omint. A plataforma reúne uma série de funcionalidades para os corretores que permitem acompanhar o desempenho de suas vendas de forma detalhada, sua posição no ranking de premiação e outras informações importantes para seu dia a dia, como consultas de saldo do cartão de premiação.

A ferramenta tem como finalidade otimizar a rotina dos corretores, tornando suas atividades mais simples, convenientes e eficientes. Para isso, está disponível para download nas lojas virtuais Google Play ou App Store. Basta acessar e instalar no celular de forma gratuita.

“Ouvimos os corretores para atender às suas necessidades e ajudar a potencializar suas vendas! A ação é mais um compromisso da seguradora em reconhecer e motivar o trabalho dos corretores parceiros, além de estimular que novos profissionais venham a fazer parte do time. Tanto na premiação Emitiu-Ganhou quanto nos rankings bimestrais, semestral e anual, o corretor é o grande responsável por conquistar suas bonificações. Dessa forma, mantemos nossos esforços e sinergias em uma jornada de qualidade, valorizando o trabalho desses profissionais, que são importantes elos da nossa cadeia de valor e diariamente estão conosco”, afirma Cícero Barreto, diretor comercial da companhia. “O aplicativo vem para somar ao trabalho de excelência protagonizado por estes profissionais, que poderão simultaneamente acompanhar o seu próprio desempenho de vendas”, completa o executivo.

Para participar da campanha o corretor deve acessar o hotsite desenvolvido pela empresa, que apresenta opções tanto para o corretor já cadastrado na seguradora quanto o profissional que ainda não é cadastrado, porém tem interesse em fazê-lo. Em caso de dúvidas, o corretor já cadastrado na companhia pode entrar em contato pelo e-mail: [email protected]

N.F.

