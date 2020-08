A Ô Insurance Group investiu em sua área de Benefícios e Riscos, reforçando

suas áreas comerciais, bem como todo o “back”, ou seja, todas as áreas responsáveis

pela implantação e suporte aos clientes, trazendo novos integrantes para compor a equipe.

Agora, tais áreas passam a reportar à mesma diretoria, e quem assume é a diretora

comercial Christianne Nobrega, que chegou com o desafio de aumentar a participação

da empresa no mercado de seguros de riscos e benefícios corporativos. Christianne é

graduada em Administração de Empresas, com MBA em Marketing de Serviços pela

ESPM e especialização em Negociação no MIT – Massachusetts Institute of Technology.

Junto com a executiva, o time comercial agora conta com a especialista em benefícios,

Patrícia Xambre, que já passou por empresas como a Sodexo, Willis, JLT e Vidalink e

Karen Gabiato, com mais 16 anos de experiência na área de benefícios, passando por

corretoras como TRR e MDS, além de Marcelo Amaral, que tem 25 anos de experiência

em gestão comercial e será responsável pelo setor de Risk.

Dentro deste contexto, a corretora também reuniu todas as áreas responsáveis pelo

ciclo de venda do cliente (Inteligência Comercial, Desenvolvimento de Negócios e

Placement) sob uma única diretoria comercial, tornando os times mais colaborativos e

agregando velocidade aos processos.

Também foi criada a área de Novos Canais, dirigida por Ronaldo Buscarino, que possui

mais de 30 anos de experiência em Benefícios Corporativos, para atuar com sindicatos

e associações comerciais e industriais, tendo como objetivo desenvolver e intensificar

esses importantes segmentos.

Além disso, a área de Relacionamento também foi reestruturada, com foco em

melhoria nos processos de implantação e no atendimento, e assim, aumentar a

satisfação e retenção dos clientes. A área continua sob a gestão da superintendente de

Operações Andrea Castro, que assumiu a posição em março desse ano.

Toda essa reestruturação acontece em um momento importante para a

corretora, que mais do nunca, tem sua estratégia centrada na experiência do cliente e

baseada nos valores: agilidade, tecnologia e atendimento, com o propósito de

entregar a melhor proposta de valor e proteção 360º para as empresas e seus

colaboradores.

N.F.

Revista Apólice