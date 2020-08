A SulAmérica segue expandindo sua linha Direto pelo Brasil e gerando mais oportunidades de negócios para corretores de seguros em todo o país. A partir do dia 14, os parceiros comerciais poderão oferecer esta novidade para a cidade de João Pessoa e região. O Direto João Pessoa é uma parceria da seguradora com o Hospital Nossa Senhora das Neves e o Hospital CLIM, podendo ser contratado por empresas a partir de 3 vidas, entre titulares e dependentes. Além da capital paraibana, os municípios de Bayeux, Cabedelo e Santa Rita fazem parte da região de abrangência do plano.

“A chegada do plano em João Pessoa, o nosso segundo produto no Nordeste, faz parte da estratégia de aumento de acesso da população a planos de saúde. Para o cliente, trata-se de um produto inteligente e com ótimo custo-benefício, mantendo a qualidade pela qual a seguradora é reconhecida e admirada”, afirma André Lauzana, vice-presidente Comercial e Marketing da companhia. “Para o corretor de seguros, ele traz ainda mais oportunidades de negócios e é um excelente produto para quem quiser iniciar a diversificação de seu portfólio, ampliando as ofertas para seus clientes com um olhar de saúde integral, que une saúde física, emocional e financeira”, completa o executivo.

Essa família de produtos, atrativa justamente por ser regional e personalizada, disponibiliza ao cliente todas as ferramentas inovadoras da empresa, entre elas o Médico na Tela com uso ilimitado durante a pandemia. A plataforma de telemedicina da companhia proporciona agendamento de consultas médicas a distância com clínico geral ou pediatra, sem precisar sair de casa. O segurado também conta com o Psicólogo na Tela, para realizar sessões com psicólogo por vídeo chamada.

“Com o novo plano, a companhia dá mais um passo no sentido de ampliar a gestão de saúde com toda a orientação e o cuidado que estamos oferecendo para preservar a saúde, o bem-estar e a segurança de todos”, diz Raquel Giglio, vice-presidente de Saúde e Odonto da organização. “Conseguimos reunir, no mesmo produto, qualidade, capilaridade e capacidade de gestão em saúde, graças ao corpo clinico da instituição e a eficiência dos demais prestadores parceiros”, explica a executiva.

A rede referenciada do plano inclui atendimento ambulatorial e hospitalar no Hospital Nossa Senhora das Neves e Hospital CLIM. A rede é complementada pelo Hospital Provisão, pela Unigastro e pela rede Luppa de laboratórios. Assim como nos outros produtos da família Direto, possui atendimento de urgências e emergências em mais de 30 hospitais nas principais capitais do Brasil, visando garantir conforto e segurança quando o cliente estiver fora de sua cidade.

O plano oferece cobertura para os procedimentos previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com as opções de internação em enfermaria ou apartamento, para atendimento de consultas, exames, terapias, atendimento em pronto-socorro, cirurgias e internações. Especialidades como fisioterapia, nutrição, psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e acupuntura também são oferecidas.

Leia mais: SulAmérica e Qualicorp reformulam preços de planos por adesão

O produto está disponível com ou sem coparticipação, um instrumento importante para o uso consciente do seguro. A linha de produtos SulAmérica Direto está sendo disponibilizada gradualmente em várias cidades brasileiras, em parceria com prestadores médicos nas diversas regiões. Além de João Pessoa, clientes de Recife, São Paulo, Campinas, Curitiba e Rio de Janeiro já têm planos para as suas regiões.

N.F.

Revista Apólice