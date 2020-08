Depois do Estado da Paraíba, a Bradesco Saúde segue expandindo seu produto com foco regional no Nordeste, desta vez no estado do Ceará. Na última quinta-feira, 27 de agosto, foi lançado o Efetivo Ceará, um produto a partir de R$ 156,97*, sendo 17% mais barato que o plano de entrada na região. O novo plano oferece uma série de facilidades aos beneficiários, como a plataforma de telemedicina para atendimento médico em diferentes especialidades por vídeoconsultas. O lançamento, realizado em uma live para corretores e empresários da região, contou com a participação do presidente da companhia, Vinicius Albernaz; do diretor-presidente da Bradesco Saúde, Manoel Peres, além de outros membros da diretoria da empresa; da Organização de Vendas (OV) do Grupo Segurador e representantes do Hospital São Camilo Cura d’Arts, parceiro local.

Com mais de 9 milhões de habitantes no estado, apenas 13,8% da população possui um plano de saúde, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Isso demonstra o potencial de crescimento na região, com a oferta de um plano com valores competitivos, disponível para todos os segmentos de empresas, sendo uma opção para o grupo SPG (Pequenas e Médias Empresas) a partir de três pessoas. “O Efetivo é fruto de um modelo de negociações com prestadores de referência da região, buscando oferecer equilíbrio entre disponibilidade da rede de prestadores, qualidade assistencial e eficiência. Na prática, isso significa reduzir desperdícios de recursos, maior previsibilidade dos custos, preços mais acessíveis e a expectativa de reajustes menores”, diz Manoel Peres, diretor-presidente da companhia.

Com o Efetivo Ceará, a seguradora alcança desde a capital, Fortaleza, até as cidades mais distantes, como Sobral e a região do Cariri, composta pelas cidades de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. Ao todo, a rede conta com 230 prestadores, entre hospitais, clínicas, prontos-socorros e laboratórios em todo o estado. Na capital, o Hospital São Camilo Cura d’Arts é o principal referenciado, acreditado com excelência nos padrões definidos pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). “O Hospital conta com um amplo serviço de emergência (obstetrícia/ginecologia, pediatria, cardiologia, clínica médica, ortopedia e neurologia), sendo reconhecido como referência no atendimento humanizado à saúde dos cearenses. Agradecemos pela confiança em nós depositada nessa parceria, nos tornando mais completos e prontos para atender, de forma integral, às necessidades de nossos pacientes”, destaca Aldenis Machado, diretor Administrativo do hospital.

Outra facilidade para o beneficiário é a plataforma de telemedicina Saúde Digital, que disponibiliza uma série de serviços on-line, entre eles o atendimento a distância para diversas especialidades médicas e outros profissionais de saúde, como psicólogos, fonoaudiólogos e nutricionistas.

