A Bradesco Saúde lançou nesta última segunda-feira, 17 de agosto, o Efetivo Paraíba, um produto a partir de R$ 156,97, sendo 17% mais barato que o plano de entrada na região. O novo plano de saúde tem foco regional e oferece uma série de facilidades aos beneficiários, como a plataforma de telemedicina para atendimento médico em diferentes especialidades por vídeoconsultas. O lançamento, realizado em uma live para corretores e empresários da região, contou com a participação do diretor-presidente da companhia, Manoel Peres, além de outros membros da diretoria da empresa, da Organização de Vendas (OV) do Grupo Segurador e dos fundadores do Hospital Nossa Senhora das Neves, parceiro local.

O Estado da Paraíba lidera o ranking do Nordeste em termos de participação dos pequenos negócios no PIB, com 38,3%, seguida dos estados do Rio Grande do Norte e Piauí, segundo estudo do Sebrae e Fundação Getúlio Vargas. Isso demonstra a importância das micro e pequenas empresas na economia local. O Efetivo está disponível para todos os segmentos de empresas, sendo uma opção para o grupo SPG (Pequenas e Médias Empresas) a partir de três pessoas. “O plano é fruto de um modelo de negociações com prestadores de referência da região, buscando oferecer equilíbrio entre disponibilidade da rede de prestadores, qualidade assistencial e eficiência. Na prática, isso significa reduzir desperdícios de recursos, maior previsibilidade dos custos, preços mais acessíveis e a expectativa de reajustes menores”, ressalta Peres.

Com o Efetivo Paraíba, a seguradora alcança desde a capital, João Pessoa, até as cidades mais distantes, como Campina Grande, Patos e Souza. Ao todo, a rede conta com 260 prestadores, entre hospitais, clínicas, prontos-socorros e laboratórios em todo o estado. Na capital, o hospital de referência é Nossa Senhora das Neves. “O nosso hospital tem compromisso com a vida e todos os dias prestamos um serviço com a missão de propiciar a melhor experiência no cuidar da família dos paraibanos. Essa parceria levará esse conceito a um número ainda maior de beneficiários. Estamos muito orgulhosos por termos sido escolhidos para fazer parte desse projeto”, destaca Luís Renato Liveri, superintendente do Hospital. Já em Campina Grande, a companhia conta com a parceria da Clínica Santa Clara, referência na região.

Outra facilidade para o beneficiário é a plataforma de telemedicina Saúde Digital, que disponibiliza uma série de serviços online, entre eles o atendimento a distância para diversas especialidades médicas e outros profissionais de saúde, como psicólogos, fonoaudiólogos e nutricionistas.

O produto Efetivo, que possui rede de prestadores em todo o Brasil, já foi lançado em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Espírito Santo, Minas Gerais, Manaus e, recentemente, em Brasília e Campinas. Até o momento, já somam mais de 70 mil segurados. “O cuidado de trabalhar gradativamente a rede, município a município, permite dar foco regional em cada localidade que o produto avança, garantindo que ele seja elaborado de acordo com as necessidades dessa região, tanto do ponto de vista da saúde quanto da referência em qualidade e alinhamento com a preferência da população” ressalta o diretor-gerente da Bradesco Saúde, Flávio Bitter.

N.F.

Revista Apólice