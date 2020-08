Com o objetivo de se aproximar mais de seus clientes, mesmo que distantes fisicamente, a Mitsui Sumitomo Seguros reuniu no dia 06 de agosto mais de 350 parceiros virtualmente. Helio Kinoshita, vice-presidente da companhia; e Masayuki Nagano, presidente, abriram o evento dando as boas-vindas aos participantes.

Kinoshita teve a oportunidade de apresentar a performance da empresa neste primeiro semestre. “Crescemos 31% dos nossos negócios e atingimos o menor índice de sinistralidade da seguradora mesmo vivendo em um período desafiante como este que o mundo está passando. Isso nos mostra como estamos fortalecidos e preparados”. O executivo também destacou os pilares que norteiam a estratégia da organização. “É em processos, inovação e com foco em nossas pessoas que conseguimos reagir a pandemia, manter vendas e aumentar renovações”, disse.

Giuliano Borro, diretor de TI, Operações e Sinistro da seguradora, apresentou o desempenho do produto Auto. “Hoje contamos com mais rapidez para apresentar soluções de seguros aos nossos clientes, tendo agilidade também para encontrar a melhor precificação e ganhar em competitividade”, reforçou.

Mauro Caetano, diretor técnico da empresa, trouxe as novidades. “Vamos lançar o produto Garantia neste mês e estamos felizes também com o desenvolvimento dos negócios digitais”, afirmou.

Toda a equipe comercial da companhia esteve presente virtualmente para reforçar o posicionamento da seguradora: #tomonimss. Tomoni é estar junto, no idioma japonês, e esta filosofia está empregada em tudo que a organização faz.

O evento também comemorou os 55 anos da empresa japonesa aqui no Brasil. Uma dinâmica com um símbolo da cultura oriental, o Daruma, foi realizada com os convidados para reforçar a campanha externa da empresa onde se destaca que com a Mitsui Sumitomo Seguros todos têm muitos bons motivos para alcançar o que quiser.

Ao final, o palestrante Dado Schneider colocou todos para refletirem sobre o novo, e complexo, cliente e outros temas.

