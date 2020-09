Com foco no cuidado e bem-estar das pessoas, a MetLife criou uma Trilha de Bem-Estar para as mulheres do mercado segurador com o propósito de compartilhar informações e dicas de profissionais de saúde voltado para os hábitos e dia a dia em meio ao distanciamento social. A parceria foi realizada com o grupo Executivas do Seguro BSB e foram realizadas durante o mês de agosto para as corretoras das regiões de Vitória, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, Nordeste e Minas Gerais.

Entre as ações, foram realizadas jornadas de palestras com o intuito de construir um momento de autocuidado para as mulheres com alertas e cuidados com a covid-19, dicas de ergonomia, saúde mental, práticas de meditação e uma alimentação saudável e eficiente para a rotina de trabalho. No total foram quatro eventos, com participação média de 50 mulheres.

“Nosso objetivo é proporcionar para as parceiras um momento de bem-estar e cuidado, ajudando-as a se sentirem amparadas e bem para o dia a dia de trabalho. Sabemos que o cuidado com a saúde mental e física é de extrema importância para passarmos por este momento da forma mais tranquila”, afirma Denise Carvalho, diretora Comercial Regional da seguradora.

MetLife em Casa

A companhia vem proporcionando uma série de ações em prol da saúde e bem-estar dos colaboradores, parceiros e clientes e está promovendo a #MetLifeEmCasa, uma minissérie de conteúdos em que os colaboradores da empresa dão dicas do que gostam de fazer e o que tem feito na quarentena para estimular outros colegas com novas experiência. Alguns dão exemplos de dicas de leitura, música, filmes, séries, receitas, exercícios físicos e muito mais.

