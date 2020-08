Empresas poderão oferecer aos seus colaboradores um benefício novo e exclusivo do seguro de vida em grupo da MetLife. A seguradora fechou uma parceria inédita e exclusiva com o Gympass, plataforma de benefício corporativo presente em 14 países, com o objetivo de oferecer aos funcionários acesso a uma solução holística de cuidado com a saúde física e mental, com diversas opções de academias e estúdios, aulas ao vivo, aplicativos de nutrição, meditação e personal trainers online. O foco são organizações entre 100 e 1.000 funcionários

A geração de valor para o RH das empresas é um dos diferenciais desta parceria. “Com essa união, as empresas podem aumentar sua cesta de benefícios com um custo que só a parceria oferece e, para o colaborador, há a possibilidade de ter acesso a diversos benefícios de cuidado com a saúde com uma única mensalidade”, afirma o vice-presidente comercial da seguradora, Ramon Gomez.

O executivo ainda reforça o conceito de Living Benefits, tendência mundial quando se trata de seguros de vida. “Buscamos cada vez mais oferecer um seguro que permite que você o utilize ao longo da vida e não só em uma fatalidade. Existem várias formas de utilizar os benefícios do seu seguro de vida e, poder praticar atividade física ou cuidar da saúde mental é um diferencial”, diz Gomez.

Uma vez concretizado o fechamento da apólice de seguro de vida em grupo com a MetLife, a empresa que ainda não tem o Gympass poderá optar por esse novo benefício e ter acesso a plataforma, onde receberá um treinamento completo e poderá tirar todas as suas dúvidas, além de ativar o benefício para seus funcionários.

Priscila Siqueira, CEO do Gympass no Brasil, explica a importância da parceria. “O Gympass tem um modelo de negócio no qual todos os stakeholders (empresas, academias e pessoas) se beneficiam. Para as empresas, por exemplo, além de melhorar a saúde física e mental dos colaboradores, ele também ajuda a reter e atrair talentos”, diz. Segundo ela, por ser única no mercado, a parceria com a MetLife também acaba sendo um agregador de vendas e ao propósito das duas companhias. “Ficamos muito felizes em poder contribuir para o crescimento de outros negócios ao mesmo tempo em que conseguimos fazer jus à nossa missão de combater o sedentarismo e impactar positivamente a saúde de milhares de pessoas”, conclui a executiva.

