Para apoiar as pequenas e médias empresas no processo de retomada de seus negócios, a Mapfre acabou de colocar no ar a plataforma “Retomada Segura”. No portal, os empreendedores encontram um kit de comunicações gratuito para que possam personalizar com a sua marca, imprimir e colocar em seus estabelecimentos, adequando toda a sinalização dos espaços físicos ao distanciamento necessário entre as pessoas.

A seguradora também liberou o acesso à sua cartilha interna, que traz orientações aos seus colaboradores para um retorno seguro. A ideia é que as empresas possam usá-la como referência para construir seus manuais a seus funcionários, garantindo a conscientização e a preservação da saúde de todos.

A ferramenta traz ainda um espaço para divulgação dos negócios dos empreendedores. Nele, as PMES podem se cadastrar gratuitamente e divulgar suas atividades ou serviços para todos os segurados e para os usuários do app da Triibo, parceiro da companhia.

“Sabemos que o retorno das atividades requer adaptações e novas regras para garantir a segurança dos clientes e dos colaboradores. Além disso, entendemos a importância dos estabelecimentos comunicarem-se com potenciais clientes e impulsionarem a retomada de suas operações, já que os pequenos e médios negócios estão entre os mais afetados pela pandemia. Temos um compromisso com a sociedade e a plataforma é mais um exemplo do nosso esforço para contribuir com um setor essencial”, afirma Luis Gutiérrez, CEO de Seguros da companhia.

Retomada das atividades

Desde 1º de junho, a seguradora deu início ao processo de retomada presencial a seus escritórios e unidades de atendimento em todo o Brasil. De forma gradual e seguindo todos os protocolos de prevenção estabelecidos pelas entidades governamentais e de saúde pública, cerca de 25% dos colaboradores já retornaram a seus postos de trabalho.

Os critérios para a volta foram estabelecidos com base nas atividades prioritárias da companhia, entre elas o atendimento presencial aos clientes em sucursais e Postos de Atendimento Rápido Especializado (PAREs), assim como sua Central de Atendimento. Todos os espaços contam com sinalização visual para orientação de colaboradores e clientes a respeito da distância segura e medidas de prevenção ao novo coronavírus.

A empresa optou por manter o trabalho remoto especialmente para os que estão mais vulneráveis ao vírus, como pessoas acima de 60 anos, grávidas, funcionários que residem com idosos ou com crianças menores de 12 anos.

Para reforçar a segurança na retomada, estão sendo feitos testes de covid-19 em todos os colaboradores, à medida que retornem às atividades presenciais. Além disso, todos recebem máscaras faciais e álcool em gel 70% e têm sua temperatura aferida diariamente antes de iniciar seu expediente. Outra medida com foco na saúde dos funcionários foi a adoção de um aplicativo em que eles respondem, diariamente, a questões que ajudam a detectar previamente qualquer sintoma de coronavírus.

A criação da plataforma é uma iniciativa da empresa para compartilhar com o mercado o conhecimento acumulado em sua trajetória de retorno presencial a suas atividades.

N.F.

Revista Apólice