Para atender cada vez melhor às expectativas de seus públicos e trazê-los ainda mais para o centro de sua estratégia, a Mapfre acaba de lançar o programa “Mentores”. Por meio de um aplicativo colaborativo, a companhia receberá de clientes, corretores, fornecedores e colaboradores de todo o Brasil, percepções e recomendações sobre a qualidade de seus serviços e a identificação de tendências e necessidades de novos produtos seguradores.

De acordo com George Maeda, superintendente de Clientes da empresa, o programa complementa a estratégia de relacionamento com os stakeholders da seguradora. “Nosso intuito é entender qual a experiência de cada público com a nossa marca, identificando os pontos de melhoria necessários em cada jornada”, comenta o executivo. “Também queremos que, em breve, nossos mentores participem de fóruns e campanhas sobre o aprimoramento na experiência do cliente e o comportamento do consumidor de seguros”, acrescenta .

Para Claudia Wharton, diretora da Ouvidoria da companhia, os mentores exercerão um papel que vai além de conselheiro. “O grupo terá voz e participação ativa para direcionar nossas ações. Estamos certos de que os mentores nos guiarão no aprimoramento de nossos produtos, processos e serviços. Queremos seguir suas recomendações sobre o que está funcionando, o que é tendência, e o que, eventualmente, não está mais adequado”, explica.

Claudia ainda conclui que a iniciativa da companhia reforçará, de forma pioneira, sua cultura de colaboração e comunicação junto aos seus públicos-alvo. “Cooperação e mutualidade sempre pautaram as relações da seguradora. Com este programa pretendemos elevar nossa régua de relacionamento para desenvolvermos uma importante mentoria, que nos aconselhará no aperfeiçoamento da nossa missão de cuidar de pessoas”, ressalta a executiva.

Leia mais: Mapfre lança plataforma para apoiar PME’s na retomada das atividades

N.F.

Revista Apólice